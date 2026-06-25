Un'importante iniziativa per la tutela ambientale e la legalità è stata siglata il 25 giugno 2026 presso la Prefettura di Napoli. Si tratta del Protocollo d'Intesa su Educazione Ambientale, Legalità e Sicurezza nella Terra dei Fuochi, promosso dal Commissario Unico per le Bonifiche, Generale Giuseppe Vadalà, in accordo con le Prefetture di Napoli e Caserta. L'accordo mira a rafforzare la cultura della legalità e il rispetto del territorio, coinvolgendo attivamente scuole, istituzioni e forze dell'ordine.

Alla cerimonia di firma hanno partecipato numerose personalità istituzionali, tra cui il Prefetto di Napoli Michele di Bari, la Prefetta di Caserta Lucia Volpe, l'Assessora all'Ambiente della Regione Campania Claudia Pecoraro, e rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale e del Comando Regione Carabinieri Forestale.

Il Protocollo vede tra i suoi firmatari l'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, tutti impegnati a cooperare nella realizzazione di percorsi di educazione ambientale e sensibilizzazione.

Impegno per la cultura della legalità e il rispetto del territorio

L'Assessora Claudia Pecoraro ha sottolineato l'importanza di investire nella formazione e consapevolezza delle nuove generazioni per contrastare il degrado ambientale. Ha ribadito l'impegno dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania a "fare rete" con le istituzioni statali, il mondo della scuola e le forze di tutela ambientale, promuovendo una solida cultura della legalità e del rispetto del territorio.

Pecoraro ha concluso evidenziando che solo una collaborazione stabile tra istituzioni e cittadini potrà costruire un futuro diverso per queste aree, fondato sulla tutela ambientale, la partecipazione e la responsabilità condivisa.

Misure concrete per la Terra dei Fuochi: fondi, controlli e gestione rifiuti

Nel contesto delle azioni per la Terra dei Fuochi, la Prefettura di Caserta ha stanziato 760mila euro dal Fondo Unico Giustizia per rafforzare la sorveglianza dei siti bonificati. I fondi permetteranno assunzioni di polizia locale, straordinari e l'acquisto di sistemi di videosorveglianza/foto-trappole, per impedire che i siti tornino a essere discariche o siano soggetti a roghi estivi. La Prefetta Lucia Volpe ha coordinato incontri per monitorare le bonifiche, rilevando la necessità di rafforzare i controlli nelle aree agricole e lungo il confine tra Napoli e Caserta, a causa dello spostamento degli sversamenti illegali.

Per la gestione dei rifiuti, si punta a un regolamento unico regionale per le isole ecologiche, all'apertura di più centri di raccolta e a una migliore comunicazione ai cittadini. Si intende estendere a tutti i comuni della Terra dei Fuochi un accordo per la restituzione di parte dei proventi delle multe ambientali. Le associazioni civiche sono riconosciute come interlocutori essenziali.