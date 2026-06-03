Un raro esemplare di uccello succiacapre, una specie di particolare interesse conservazionistico, è stato recuperato e messo in salvo presso l'aeroporto di Capodichino, a Napoli. L'operazione di salvataggio dell'animale è stata resa possibile grazie alla stretta e proficua collaborazione tra il personale dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e gli agenti della Polizia di Frontiera, costantemente attivi presso lo scalo partenopeo.

Il salvataggio del succiacapre a Capodichino

L'episodio si è verificato specificamente nell'area aeroportuale di Napoli Capodichino, dove l'uccello succiacapre, una specie considerata rara e protetta, è stato avvistato.

Il pronto intervento del personale dell'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in sinergia con gli agenti della Polizia di Frontiera, è stato cruciale per la messa in sicurezza dell'animale. Una volta recuperato, il succiacapre è stato immediatamente affidato a personale specializzato, incaricato di fornirgli le cure necessarie e di assicurarne la piena salvaguardia.

Il ruolo dell'ENAC nella sicurezza e tutela della fauna

L'ENAC, acronimo di Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ricopre un ruolo fondamentale come autorità italiana preposta alla regolamentazione tecnica, alla certificazione e alla vigilanza nel settore dell'aviazione civile. Tra le sue molteplici responsabilità, l'ente si dedica attivamente alla sicurezza delle infrastrutture aeroportuali e alla tutela della fauna che popola le aree degli scali.

In questo contesto, l'ENAC collabora strettamente con le forze dell'ordine, come la Polizia di Frontiera, per gestire efficacemente tutte le situazioni che possono coinvolgere animali selvatici all'interno degli spazi aeroportuali, garantendo così sia la sicurezza operativa che la protezione della biodiversità.

Questa operazione di salvataggio, avvenuta all'aeroporto di Capodichino, evidenzia un significativo esempio di attenzione e impegno verso la biodiversità e la sicurezza all'interno delle complesse aree aeroportuali. Il successo dell'intervento è stato possibile grazie all'intervento coordinato e tempestivo tra i diversi enti e le forze di polizia presenti e operative nello scalo napoletano, dimostrando l'efficacia della collaborazione per la protezione del patrimonio faunistico.