Il porto di Torre del Greco si appresta a ospitare ancora una volta Spazzapnea, l'importante gara di pulizia dei fondali marini che ogni anno mobilita l'impegno di numerose città italiane. L'evento, che celebra la sua ottava edizione, è fissato per domenica 7 giugno 2026 e si svolgerà in contemporanea con altre tredici località su scala nazionale. La manifestazione è resa possibile grazie al fondamentale supporto del Circolo Nautico Torre del Greco e alla preziosa collaborazione dell'associazione circoli nautici della Campania, che ha opportunamente inserito l'iniziativa nel calendario delle celebrazioni dedicate alla Giornata del mare e della cultura marinara.

Gianluigi Ascione, presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, ha evidenziato l'importanza dell'attività per la tutela dell'ambiente e della risorsa mare. "Anche quest’anno abbiamo deciso di affiancare gli istruttori di Apnea Academy, convinti che l’iniziativa accenderà l’attenzione sulla necessità di tutelare le nostre acque", ha affermato Ascione. Le operazioni a Torre del Greco vedranno la maggior parte dei volontari, coordinati dal responsabile regionale Enrico Lupo, riunirsi al porto alle ore 10, nell’area del molo di levante, per le immersioni in una zona vicina alla banchina. Altri partecipanti saranno impegnati a terra, nei pressi di via Calastro, per la raccolta dei rifiuti lungo il litorale.

Supporto logistico e obiettivi dell'iniziativa

L'amministrazione comunale di Torre del Greco contribuisce attivamente all'evento, fornendo ai volontari guanti e sacchi per la raccolta dei detriti marini. Il materiale recuperato sarà poi caratterizzato e conferito secondo le procedure stabilite, grazie al supporto della ditta incaricata della raccolta rifiuti. L'obiettivo primario è sensibilizzare la cittadinanza e promuovere una maggiore attenzione verso la salvaguardia dell'ecosistema marino.

Spazzapnea: un'iniziativa nazionale per gli Oceani

Spazzapnea, nata a Genova nel 2018, è un evento ufficiale di Apnea Academy e si svolge in concomitanza con la Giornata mondiale degli Oceani. L'edizione 2026 coinvolge diverse località italiane, tra cui Genova, Orta, Lerici, Ancona, Marina di Pisa, Bari, Torre del Greco, Roma, Messina, Marettimo e Ustica.

I partecipanti, che includono subacquei in apnea e squadre a terra, competono per raccogliere la quantità più significativa possibile di rifiuti, offrendo un contributo tangibile alla pulizia dei fondali e delle coste. Umberto Pelizzari, presidente di Apnea Academy, prenderà parte attivamente alla raccolta nella sede di Genova.