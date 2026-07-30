La Lombardia sarà interessata da caldo elevato fino al 6 agosto. Arpa Lombardia prevede massime tra 35 e 38 gradi nelle città nel weekend, con picchi prossimi ai 40 gradi nella bassa pianura (Cremonese e Mantovano).

Il calore persisterà anche di notte, con "notti tropicali" (minime oltre 20-22°C, o 25°C) nei grandi centri urbani per l'effetto isola di calore. Anche in montagna, su Alpi e Prealpi, 30 gradi fino a 1000-1200 metri, con zero termico 4300-4600 metri, favorendo l'ablazione estiva dei ghiacciai.

Previsioni meteo e disagio bioclimatico

Sulle aree montuose, rovesci e temporali possibili, specie pomeriggio/sera.

Da venerdì e da domenica 2 agosto, fenomeni estesi anche in pianura. L'elevata umidità contribuirà a un significativo disagio bioclimatico.

L'indice Humidex raggiungerà il livello "Forte" in pianura e fondivalle, con picchi "Molto Forte" nelle province meridionali. Con una sollecitazione bioclimatica rilevante, specie per soggetti fragili e chi opera all'aperto.

Quarta ondata di calore sull'Italia

L'ondata in Lombardia è parte della quarta ondata anomala dell'estate 2026. L'anticiclone africano porta temperature molto elevate e "notti tropicali" (>25°C) in tutta Italia, con picchi di 40-41°C al Centro-Nord. L'estate 2026 è ben sopra la media, con ondate quasi ininterrotte.

Il Ministero della Salute segnala bollini gialli e arancioni. L'alta pressione si mantiene consolidata fino a fine prossima settimana, e il caldo potrebbe protrarsi fino al 7-8 agosto.