Una crescente preoccupazione si sta diffondendo tra i residenti di Benevento a seguito delle recenti segnalazioni di miasmi e della persistente presenza di schiume nel tratto urbano del fiume Calore. Il fenomeno, particolarmente evidente in prossimità del centro cittadino e nelle aree che attraversano la città, ha allarmato numerosi cittadini. Questi ultimi hanno descritto una situazione anomala e persistente, caratterizzata da un forte odore sgradevole e dalla visibilità di una schiuma biancastra che ricopre ampie porzioni della superficie dell’acqua, alterando significativamente l'aspetto del corso d'acqua.

Le autorità locali sono state prontamente informate delle segnalazioni e hanno avviato immediate verifiche per individuare la causa esatta del fenomeno. Tra le ipotesi attualmente al vaglio, quella di un possibile sovraccarico del depuratore cittadino emerge come la più accreditata. Tale condizione potrebbe aver determinato lo sversamento nel fiume di sostanze non correttamente trattate, compromettendo la qualità delle acque. Questa ipotesi è stata avanzata anche da tecnici esperti che stanno monitorando attentamente la situazione. Al momento, tuttavia, non sono state ancora fornite comunicazioni ufficiali definitive sull’origine precisa dei miasmi e della schiuma.

Verifiche in corso e allarme ambientale

I cittadini hanno espresso profonda preoccupazione per le possibili conseguenze ambientali e sanitarie legate alla presenza di schiuma e cattivi odori nel fiume. Molti residenti hanno richiesto un intervento urgente e risolutivo da parte delle autorità competenti per affrontare quella che percepiscono come una situazione di emergenza ambientale. Le verifiche sono tuttora in corso e si attendono con impazienza ulteriori aggiornamenti sulle cause specifiche del problema e sulle eventuali misure correttive che verranno adottate per ripristinare la normalità e garantire la tutela della salute pubblica.

Il sistema di depurazione e la qualità del fiume

Il fiume Calore, che attraversa il territorio di Benevento, rappresenta un elemento di vitale importanza per l’ecosistema locale e per la comunità.

Nel suo tratto urbano, il fiume è regolarmente sottoposto a controlli periodici volti a monitorare la qualità delle sue acque. Il sistema di depurazione cittadino ha il compito fondamentale di trattare le acque reflue prima che vengano immesse nel corso d’acqua, prevenendo così l'inquinamento. In caso di sovraccarico o di un malfunzionamento, anche temporaneo, di questo sistema, possono purtroppo verificarsi fenomeni come quelli recentemente segnalati dai cittadini, con la formazione di schiume e la diffusione di cattivi odori che alterano l'equilibrio ambientale.

Le autorità competenti continuano a monitorare costantemente la situazione, con l'obiettivo primario di garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. L'impegno è massimo per chiarire con precisione le cause dell'episodio e per implementare le azioni necessarie a risolvere definitivamente il problema, assicurando la salvaguardia del fiume Calore.