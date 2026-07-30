È stata inaugurata il 30 luglio 2026 a Collevalenza di Todi la 77ª Casa dell'acqua realizzata da Umbra Acque. L'impianto, il quarto del suo genere nel territorio comunale, sorge strategicamente ai piedi di una delle due torri idriche tuderti. All'evento hanno presenziato il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, l’amministratrice delegata di Umbra Acque, Tiziana Buonfiglio, la presidente della società, Paola Calzoni, insieme a rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale e al dirigente di Umbra Acque, Andrea Vitali.

Il sindaco Ruggiano ha rimarcato la partnership con Umbra Acque, definendola “valida e importantissima”, motivando la scelta di Collevalenza con l'obiettivo di assicurare servizi omogenei in ogni area del comune.

Ha inoltre ricordato l'impegno di Todi come comune 'plastic free', evidenziando il risparmio di oltre un milione di bottiglie di plastica negli ultimi tre anni, con notevoli vantaggi per l'ambiente e l'economia locale. L’amministratrice delegata Buonfiglio ha fornito dati concreti: le Fonti urbane di Umbra Acque hanno erogato quasi 1,7 milioni di litri d’acqua nel triennio, traducendosi in un risparmio di 1,1 milioni di bottiglie di plastica, 271 tonnellate di anidride carbonica non immessa nell'ambiente e la salvaguardia di ben 18.000 alberi. La presidente Calzoni ha poi sottolineato il valore sociale delle Case dell'acqua, descrivendole come “un momento di aggregazione sul territorio, di condivisione e valorizzazione del bene acqua”, un servizio sicuro, garantito e controllato offerto a un costo simbolico, molto apprezzato dai cittadini umbri.

Caratteristiche e funzionamento della nuova Fonte urbana

La nuova Fonte urbana di Collevalenza eroga acqua naturale e gassata refrigerata a un costo di soli 5 centesimi per ogni litro e mezzo. L'impianto è accessibile quotidianamente, con orario continuato dalle 7 alle 23. Nelle ore notturne, il distributore attiva un processo di sanificazione automatizzata, assicurando così la massima qualità e igiene del servizio. Questa iniziativa si inserisce pienamente nella strategia di Umbra Acque per promuovere la sostenibilità ambientale e incentivare una drastica riduzione dell’uso di plastica monouso.

L'espansione della rete e l'impegno di Umbra Acque

L'apertura della 77ª Casa dell'acqua a Collevalenza consolida e amplia la rete di servizi offerti da Umbra Acque in tutta l'Umbria.

Questo impegno si riflette anche in altre località: a Città di Castello, ad esempio, la società ha recentemente riattivato due impianti simili, portando a quattro il numero totale di Case dell’Acqua operative nel comune. Tali strutture, costantemente adeguate agli elevati standard tecnici e qualitativi di Umbra Acque, rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere l'utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto pubblico. Favoriscono, inoltre, l'adozione di comportamenti più sostenibili da parte dei cittadini, contribuendo in modo significativo alla riduzione dell’impiego di bottiglie in plastica.