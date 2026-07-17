La terza edizione della Festa delle Alpi si terrà il 25 e 26 luglio 2026 a Pontechianale, nel Cuneese, e al Colle dell’Agnello, in Piemonte. L'evento, situato a pochi chilometri dal confine francese, è promosso dalla Regione Piemonte con l'obiettivo di porre al centro del dibattito il futuro delle montagne. Due giornate intense di incontri pubblici, spettacoli, intrattenimento e degustazioni saranno dedicate a celebrare l’amicizia tra Italia e Francia.

Quest'anno, la manifestazione intende raccontare la montagna da una prospettiva inedita, dando voce a coloro che stanno attivamente costruendo il futuro dei territori alpini.

Si tratta di persone che innovano, creano impresa, rafforzano le comunità locali e aprono nuove prospettive di crescita. In questo contesto, la Regione Piemonte lancia il Premio Nuove Alpi, destinato a riconoscere e premiare nove nuovi progetti di insediamento in montagna. Un'altra importante novità sarà l'annuncio ufficiale della nuova guida Lonely Planet, intitolata "Il Piemonte delle Alpi", curata da Denis Falconieri e promossa dall’assessorato alla Montagna come strumento innovativo per la promozione del territorio.

Il dialogo transfrontaliero e lo sviluppo alpino

L’assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, ha evidenziato come la scelta di Pontechianale, in prossimità del confine francese, riaffermi l’importanza del dialogo transfrontaliero e di una visione europea per lo sviluppo dei territori alpini.

Gallo ha sottolineato che «le sfide e le opportunità delle terre alte richiedono cooperazione, visione strategica comune e un impegno condiviso tra territori che affrontano le stesse dinamiche».

La Festa delle Alpi è stata concepita per rafforzare i legami tra le comunità sui due versanti della catena montuosa. L'iniziativa, avviata nel 2023, ha visto le sue edizioni precedenti svolgersi al Colle del Piccolo San Bernardo e al Colle del Moncenisio. Per la sua terza tappa, è stato scelto il Colle dell’Agnello, che con i suoi 2.748 metri è il terzo colle più alto delle Alpi. Questa area transfrontaliera è storicamente caratterizzata da una solida collaborazione tra enti come la Provincia di Cuneo, il Dipartimento delle Hautes-Alpes e la Communauté des Communes du Guillestrois et du Queyras.

Investimenti e progetti per le infrastrutture montane

Negli ultimi anni, la regione ha beneficiato di numerosi progetti Interreg volti a migliorare la cooperazione e le infrastrutture tra Italia e Francia nell'area alpina. Tra gli interventi più recenti, il Dipartimento delle Hautes-Alpes ha provveduto al rinnovamento dell’area circostante il colle, dotandola di nuovi parcheggi. Parallelamente, la Provincia di Cuneo ha realizzato lavori di messa in sicurezza della strada sul versante piemontese, con ulteriori interventi stimati in circa 500.000 euro già pianificati. È inoltre attivo il progetto Interreg Alcotra Terres Monviso – Ris[K], un'iniziativa del valore di 1,6 milioni di euro dedicata alla messa in sicurezza delle infrastrutture montane, che vede la partecipazione di diversi enti locali e transfrontalieri.