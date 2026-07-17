La Sardegna è ancora stretta nella morsa di un'ondata di caldo estremo che ha caratterizzato l'ultima settimana. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature, valido dalle 18 di venerdì 17 luglio fino alle 20 di lunedì 20 luglio. Questa allerta riguarda in particolare il sud dell'isola, dove anche nella mattinata di venerdì le temperature massime hanno superato i 45 gradi centigradi.

Previsioni: picchi di 42 gradi e notti tropicali

Nei prossimi giorni, le temperature massime in Sardegna si aggireranno attorno ai 37 gradi, con picchi locali fino a 42 gradi.

Sono attese anche diverse 'notti tropicali', caratterizzate da valori minimi che rimarranno costantemente sopra i 25 gradi, rendendo difficile il riposo. Giovedì, in alcune aree dell'isola, erano già stati registrati picchi di 47 gradi, confermando l'intensità del fenomeno.

Il caldo record e l'impatto sui consumi energetici

L'ondata di caldo non interessa solo la Sardegna, ma si estende anche ad altre regioni italiane, con la Sicilia che ha registrato temperature fino a 45 gradi. L'isola sarda, tuttavia, ha visto i valori più elevati: nella stazione di Ollastra è stata rilevata una temperatura record di 47,2 gradi, mentre a Orani, nel Nuorese, si sono toccati i 46 gradi e nel Sulcis i 45 gradi.

Queste condizioni climatiche estreme hanno avuto un impatto significativo anche sui consumi energetici, che nelle ultime 36 ore hanno raggiunto i massimi dell'anno sull'isola.

La Protezione civile regionale mantiene un'attenzione elevata per la popolazione, specialmente per i soggetti più vulnerabili, a causa delle persistenti condizioni climatiche. L'avviso di allerta rimarrà in vigore fino a lunedì 20 luglio, data in cui è previsto un possibile e atteso calo delle temperature.