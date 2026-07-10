La Sardegna si prepara ad affrontare un fine settimana di caldo estremo, con l'arrivo di un nuovo e intenso flusso caldo di origine subtropicale. A partire da sabato 11 luglio 2026, l'isola sarà interessata da un promontorio anticiclonico che porterà le temperature a livelli eccezionalmente elevati. Le previsioni indicano che fino a lunedì 13 luglio, le massime potranno superare i 37 gradi centigradi, con picchi che raggiungeranno e persino eccederanno i 41 gradi nelle piane interne, in particolare nei settori occidentali. Anche le temperature minime si manterranno elevate, non scendendo sotto i 20-22 gradi su gran parte del territorio regionale, rendendo le notti afose e difficili.

Di fronte a questa ondata di calore eccezionale, la Protezione civile regionale ha prontamente emesso un'allerta per condizioni meteorologiche avverse. L'avviso, valido dalla tarda mattinata di sabato 11 luglio e almeno fino alla serata di lunedì 13 luglio, mira a informare e preparare la popolazione ai rischi associati a temperature così elevate. L'attenzione è rivolta soprattutto alla protezione dei soggetti più fragili, come anziani, bambini e persone con patologie preesistenti, che sono maggiormente esposti agli effetti negativi del caldo intenso.

Allerta meteo: dettagli e raccomandazioni

Il bollettino diramato dalla Protezione civile sottolinea che il fenomeno interesserà con particolare intensità le aree interne della Sardegna, dove i termometri potranno toccare e superare la soglia critica dei 41 gradi.

L'allerta è stata diffusa nel pomeriggio di oggi, 10 luglio, per permettere a tutte le autorità locali e ai cittadini di adottare per tempo le necessarie misure precauzionali. È fondamentale seguire le indicazioni fornite per mitigare i potenziali pericoli per la salute e il benessere.

Le proiezioni meteorologiche non escludono un ulteriore inasprimento della situazione. Per la giornata di martedì 14 luglio, infatti, è atteso un nuovo aumento dell'avvezione calda. Qualora le condizioni di calore estremo dovessero persistere o intensificarsi ulteriormente, la Protezione civile potrebbe valutare l'emissione di un nuovo avviso di allerta, estendendo così il periodo di attenzione e le raccomandazioni alla popolazione.

Il contesto più ampio: Italia ed Europa sotto l'anticiclone africano

L'ondata di calore che sta per colpire la Sardegna non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro meteorologico più ampio che sta interessando gran parte dell'Italia e dell'Europa. La causa principale è il rafforzamento di un anticiclone africano che si sta estendendo sul Mediterraneo, portando masse d'aria calda e secca. Le elaborazioni meteorologiche confermano che, oltre alla Sardegna, anche altre regioni italiane sono coinvolte da questa ondata di caldo intenso. Si prevedono temperature elevate, con valori che potrebbero raggiungere i 40 gradi, in aree come la Val Padana, la Puglia e la Toscana, evidenziando la portata nazionale del fenomeno.

Il Ministero della Salute sta monitorando attentamente la situazione a livello nazionale attraverso il suo bollettino sulle ondate di calore, che segnala con specifici bollini – arancioni per rischio moderato e rossi per rischio elevato – le città più a rischio. Questa sorveglianza è cruciale per indirizzare le politiche di prevenzione e assistenza. Le autorità sanitarie e di protezione civile reiterano l'importanza di adottare comportamenti prudenti: evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, idratarsi abbondantemente, indossare abiti leggeri e cercare riparo in ambienti freschi. Queste semplici ma efficaci misure sono essenziali per prevenire i colpi di calore e altri disturbi legati alle alte temperature.