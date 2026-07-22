L'Unione nazionale Comuni comunità enti montani (Uncem) ha lanciato un monito significativo, evidenziando come le Regioni tendano a focalizzare l'attenzione su boschi e foreste quasi esclusivamente in concomitanza con gli incendi. Questa dichiarazione, rilasciata il 22 luglio 2026, giunge in un periodo segnato da numerosi roghi che hanno devastato diverse aree boschive. L'Uncem ha sottolineato con forza che la prevenzione e la gestione ordinaria dei territori montani e forestali sono sistematicamente trascurate, emergendo come priorità solo quando si manifestano le emergenze legate al fuoco, con conseguenze spesso drammatiche.

Appello per una Prevenzione Costante e una Gestione Attiva

L'associazione ha ribadito l'importanza cruciale di una politica forestale attiva e continuativa, che non si limiti ai soli periodi di crisi. Secondo l'Uncem, la gestione dei boschi dovrebbe rappresentare una priorità costante e ineludibile per le amministrazioni regionali, un impegno imprescindibile per ridurre efficacemente il rischio di incendi e per salvaguardare il prezioso patrimonio naturale italiano. "Le Regioni si ricordano di boschi e foreste solo con gli incendi", ha dichiarato l'Uncem, ponendo l'accento sulla necessità impellente di investimenti strutturali mirati e di una pianificazione a lungo termine per la tutela ambientale, elementi fondamentali per la resilienza dei territori.

Il Ruolo Strategico di Uncem per i Territori Montani

L'Unione nazionale Comuni comunità enti montani è l'organismo che rappresenta gli enti locali delle aree montane italiane, con la missione di promuovere la tutela e la valorizzazione di questi territori. L'organizzazione si dedica con impegno al supporto delle comunità montane nella gestione delle risorse naturali e nella prevenzione dei rischi ambientali, collaborando attivamente con istituzioni pubbliche e private per favorire uno sviluppo sostenibile e armonico delle zone montane e forestali, essenziale per il benessere complessivo del Paese.

Attraverso le sue molteplici attività di advocacy e sensibilizzazione, l'Uncem mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza vitale di una gestione forestale continua e responsabile.

L'associazione ribadisce con fermezza che solo un impegno costante, proattivo e coordinato può garantire efficacemente la sicurezza e la salvaguardia dei boschi italiani e la loro capacità di resistere alle sfide climatiche, un bene comune di inestimabile valore ecologico ed economico.