Nel 2025, la città di Campobasso ha registrato un notevole avanzamento nella gestione dei rifiuti, raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata pari al 63,68%. Questo dato segna un incremento di quasi venti punti percentuali rispetto al 2022, evidenziando l'efficacia delle politiche ambientali adottate e la crescente consapevolezza della comunità. Questo miglioramento è un chiaro indicatore di progresso verso una maggiore sostenibilità.

Un sistema di gestione in costante miglioramento

I dati aggiornati al 31 dicembre 2025, relativi alla raccolta dei rifiuti a Campobasso, delineano un quadro di costante miglioramento del sistema di gestione.

L'incremento della raccolta differenziata è accompagnato da una significativa riduzione del rifiuto indifferenziato. Questo duplice risultato testimonia l'efficienza dei servizi e la partecipazione attiva dei cittadini, cruciale per il raggiungimento degli obiettivi. La tendenza positiva riflette un impegno congiunto per un ambiente più pulito e una gestione responsabile delle risorse.

Obiettivi di sostenibilità ed economia circolare

Un ulteriore aspetto rilevante è la lieve ma costante diminuzione del totale dei rifiuti raccolti. Questa tendenza conferma un miglioramento complessivo delle performance ambientali del sistema di gestione dei rifiuti urbani a Campobasso. Le strategie adottate sono pienamente coerenti con i principi e gli obiettivi di sostenibilità ed economia circolare, pilastri per un futuro più rispettoso dell'ambiente.

Il percorso intrapreso si allinea alle direttive europee e nazionali, puntando a un modello di sviluppo che minimizzi gli sprechi e massimizzi il riutilizzo delle risorse, con benefici concreti per la qualità della vita e la tutela del patrimonio naturale.

Il traguardo del 63,68% di raccolta differenziata nel 2025 simboleggia un importante progresso verso una gestione dei rifiuti sempre più sostenibile. Riflette l'impegno costante dell'amministrazione comunale nel promuovere politiche ambientali efficaci, orientate al benessere della comunità e alla salvaguardia dell'ecosistema. La visione strategica mira a consolidare i risultati e a proseguire nel cammino verso una città più verde e consapevole, dove la gestione dei rifiuti è un esempio virtuoso di civiltà e responsabilità collettiva.