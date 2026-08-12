L'Umbria è sotto la morsa di un'intensa ondata di calore, con temperature che hanno raggiunto e in alcuni casi superato i 41 gradi. Nel pomeriggio di mercoledì 12 agosto 2026, i dati delle centraline della rete idrometeorologica regionale hanno confermato picchi elevatissimi nella provincia di Terni: a Orvieto il termometro ha toccato i 41 gradi esatti, mentre ad Attigliano si è registrato un valore ancora superiore, con un massimo di 41,1 °C. L'intera regione è interessata da questa fase di caldo eccezionale, che persiste con grande intensità.

Temperature record e l'allerta nelle città umbre

L'ondata di caldo ha coinvolto l'intera regione, con numerosi centri che hanno superato la soglia dei 39 gradi. Nelle principali città, a Perugia sono stati rilevati 36,4 °C, mentre a Terni la colonnina di mercurio ha segnato 38,4 °C. Molti altri comuni umbri hanno registrato valori compresi tra i 39 e i 40 °C, confermando un quadro di temperature estreme. Le previsioni indicano che le temperature rimarranno stazionarie nella giornata di giovedì 13 agosto, con un lieve calo atteso per venerdì 14 agosto, seppur non sufficiente a interrompere l'emergenza.

La persistenza del "bollino rosso" e le località più colpite

L'Umbria si conferma tra le regioni maggiormente interessate da questa terza ondata di calore stagionale, che si protrae senza sosta.

Per Perugia è stato attribuito il livello di allerta "bollino rosso", un'indicazione di rischio elevato per la salute, che permarrà almeno fino a lunedì. Tra le città che hanno registrato le temperature più elevate, Foligno si è distinta superando i 40 gradi e mantenendo il primato di città più calda della regione anche nella giornata successiva. Seguono, tra i centri con i valori termici più elevati, Castiglione del Lago, Orvieto e Attigliano. Si prevede una diminuzione più sensibile e decisa delle temperature a partire da martedì della prossima settimana, quando una massa d'aria di origine artica raggiungerà la regione, portando finalmente una tregua dal caldo intenso e afoso che ha caratterizzato questi giorni.