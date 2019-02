Annuncio

Annuncio

Kim Lukas e Regina saranno le due grandi protagoniste del Carnevale 2019 in Puglia. La cantante inglese di musica dance cresciuta artisticamente in Italia Kim Joanna Woodcock Lukas e l'artista brasiliana Aparecida Saraiva sono state scelte dal manager, talent scout e direttore artistico dell'evento, Miky Falcicchio, per far rivivere quel famoso genere musicale, emozionare e divertire i fan pugliesi in occasione del veglione di Carnevale. Le due icone della dance music degli anni '90 e 2000 si esibiranno sabato 2 marzo in piazza Aldo Moro a Toritto, piccolo comune della Città Metropolitana di Bari.

Dance music anni '90 per il Carnevale a Toritto

Dopo alcuni anni di assenza, la cantante e deejay inglese Kim Lukas è tornata sulle scene musicali, collaborando con dj Jump e dj Maxwell nell'album Back To The Feat, interpretando il brano Upside Down.

Annuncio

La sua collega, nonché grande amica brasiliana, Regina non ha mai lasciato la musica e negli ultimi anni è apparsa spesso in televisione come componente del gruppo Sisters nel programma in seconda serata Chiambretti Night. Fra pochi giorni le due star della musica dance degli anni '90 si ritroveranno sullo stesso palco a Toritto per esibirsi sulle note delle loro canzoni più famose e amate. Ma non è finita qui. Kim ha annunciato in un video social che riserverà una bella sorpresa ai suoi fan. Che tipo di sorpresa riserverà ai suoi sostenitori? Con molta probabilità presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo singolo.

Gli altri protagonisti del Carnevale 2019

Il Carnevale 2019 in piazza nel piccolo paese della provincia di Bari è ideato e organizzato dall'ex modello e talent scout Miky Falcicchio in collaborazione con l'associazione culturale e turistica La Fenice ed è patrocinato dal Comune di Toritto.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il vincitore di Mister Italia 2010, nonché art director del Carnevale 2019, ha rivolto un messaggio speciale su Facebook: "Ringrazio soprattutto chi non ha mai smesso di darmi fiducia, oggi ricambiata e probabilmente con un sodalizio che ci porterà a collaborare anche in futuro, magari su progetti ancora più importanti". Ma non ci saranno soltanto le due star della dance music anni '90 a Toritto. Prima e subito dopo lo show musicale di Kim Lukas e Regina toccherà al duo musicale degli Havana Group aprire e chiudere il veglione di Carnevale con una selezione di brani musicali dagli anni '70 ai giorni d'oggi.