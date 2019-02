Annuncio

Ritorna a Bari la corsa solidale per la sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari ”Running Heart.” La manifestazione podistica, giunta alla sua III edizione ed organizzata con la collaborazione tecnica della ASD Bari Road Runners Club, avrà luogo domenica 17 Febbraio. Questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, è stata presentata la “Corsa del cuore” dall’Assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, dal Presidente ANMCO Massimo Grimaldi e dal Presidente Bari Road Runners Rino Piepoli.

Sabato 16 Febbraio al ‘Villaggio del cuore’ visite cardiologiche gratuite

Verrà allestito un “Villaggio del cuore” presso Piazza Del Ferrarese, dove sabato 16 Febbraio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 sarà possibile, grazie alle unità mobili che saranno allestite, effettuare elettrocardiogrammi gratuiti con il rilascio della “Bancomheart”, ovvero una carta personale con un codice segreto, grazie alla quale è possibile accedere ovunque e in qualsiasi momento alle informazioni sul proprio elettrocardiogramma e ai propri dati clinici.

Verranno così dedicati due giorni (il 16 e il 17 Febbraio) per prendersi cura del proprio cuore; le parole fondamentali della “Running Heart “ non a caso sono prevenzione e sport.

Sostenere e sensibilizzare la prevenzione mantenendosi in forma divertendosi: sono questi gli obiettivi cardine della Running Heart. “L’importante non è vincere, ma esserci” è lo slogan.

La corsa competitiva e non di 10 km

La “Running Heart” avrà inizio alle ore 10 in Piazza Del Ferrarese domenica 17 Febbraio. Gli iscritti alla gara potranno scegliere se partecipare alla corsa competitiva o non, entrambe di 10 km. Il percorso si snoderà lungo le vie del Lungomare della città in direzione sud- est; se si percorre invece una passeggiata ludico- motoria di 3,5 km, si districherà tra le vie caratteristiche di Bari Vecchia.

Le iscrizioni alla corsa competitiva e non e alla passeggiata potranno essere effettuate per via telematica attraverso il sito della manifestazione sportiva, oppure dirigendosi in uno dei punti vendita convenzionati sparsi nella città di Bari e provincia. Sarà inoltre possibile iscriversi anche direttamente al “Villaggio del Cuore”, fino ad esaurimento posti. La quota d’iscrizione per partecipare alla “Running Heart” è una donazione di 10 euro. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione “Per il Tuo Cuore” HCF ONLUS.