La dea bendata bacia questa volta la Puglia, e precisamente Capurso, cittadina situata ad una decina di chilometri da Bari, dove nell'edicola-ricevitoria situata in via Casamassima, numero civico 70, sarebbero stati vinti ben due milioni di euro. Il fortunato vincitore ha grattato un biglietto de 'Il Miliardario Mega', dove appunto vi erano i numeri vincenti.

La notizia è confermata dalle principali testate giornalistiche baresi, come Bari Today, e dall'Agipro, l'agenzia di stampa per i giochi e le scommesse. Sarebbe inoltre la prima volta che nell'edicola in questione, e probabilmente a Capurso stessa, si vince una somma così alta, così almeno avrebbe dichiarato il titolare delle ricevitoria, Filippo Capasso.

Vincitore sconosciuto

Come accade spesso in questi casi, il nome di chi ha vinto tale somma di denaro non viene rivelato, questo per ovvi motivi di privacy, ma anche di sicurezza personale.

Bari, la fortuna bacia Capurso: vinti 2 milioni di euro a 'Il Miliardario Mega'

Sicuramente il vincitore si presenterà presto in ricevitoria, il denaro ovviamente non gli sarà consegnato in contante, vista la cifra altissima. Il titolare del punto vendita si è congratulato con il vincitore e ha voluto dare anche qualche consiglio allo stesso. Capasso ha dichiarato infatti che, se fosse nei panni del fortunato soggetto che ha vinto la grossa somma di denaro, si comprerebbe una barca a vela, questo per fare in modo di fare delle belle gite con la sua famiglia e di rigenerarsi dallo stress quotidiano.

La notizia della straordinaria vincita si è immediatamente diffusa nella cittadina pugliese ed è scattata una vera e propria 'caccia' al fortunato giocatore. La curiosità tra gli abitanti è davvero tanta, anche perché non capita tutti i giorni che in un piccolo centro di provincia si vinca una somma consistente di denaro.

Distribuite vincite per 196 milioni di euro

Non è ovviamente la prima volta che il Gratta e Vinci distribuisce una somma di denaro decisamente alta.

Difatti, sempre secondo quanto riportato dall'Agipro, dall'inizio dell'anno sono state distribuite vincite per 196 milioni di euro, mentre nel nostro Paese, in totale, si sono vinti oltre due miliardi di euro. Somme quindi davvero molto alte stando alle stime che riportano i media del settore. Ogni giorno tantissime persone, in tutta Italia, tentano la fortuna e grattano i bigliettoni che trovano nelle edicole o ricevitorie: alcuni vincono pochi euro, altri ne vincono una decina, ma c'è chi a volte sbanca, proprio come nel caso di Capurso.

Non sappiamo ovviamente se il vincitore sia stato già avvisato di quanto successo, ma sicuramente la sua felicità sarà incontenibile una volta che riscuoterà il denaro che gli spetta.