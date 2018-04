Diretta secondo tempo Torino-Milan

96' Finisce la partita. Torino-#Milan 1-1.

95' Incredibile palo del Milan. Su una corta respinta della difesa tiro di Abate da fuori area e palla che si stampa sul legno.

93' Espulso De Silvestri per doppia ammonizione.

89' Cross di Ansaldi, deviazione volante di Ljajic, che seppur scoordinato riesce a concludere a rete, prodezza di Donnarumma che salva il risultato.

85' Acquah sostituisce l'infortunato Obi nel Torino

75' Cutrone prende il posto di Kalinic nel Milan.

71' GOL TORINO! I granata acciuffano il pareggio con De Silvestri! Il difensore anticipa tutti sugli sviluppi di un corner e insacca.

65' Nel Milan entra Locatelli per Biglia.

63' Altro cambio nel Torino, Edera sostituisce Iago Falque.

60' Conclusione di Suso troppo centrale per far paura a Sirigu.

56' Obi prende il posto di Rincon nel Torino.

50' Il Torino per ora non riesce a impensierire il Milan.

46' Comincia il secondo tempo, non ci sono cambi.

Diretta primo tempo Torino-Milan

45' Finisce il primo tempo, Milan in vantaggio sul Torino.

40' Chance per Kalinic che di testa manda fuori.

35' Non cambia il risultato, Torino 0 Milan 1.

30' Cross di De Silvestri, testa di Belotti e miracolo di Donnarumma che mette in corner. Dalla bandierina ne nasce fuori un'azione convulsa con Falque che spreca da pochi passi.

9' GOL MILAN! I rossoneri si portano in vantaggio con un preciso destro di Bonaventura che non lascia scampo al portiere.

4' TRAVERSA! Belotti fallisce il calcio di rigore colpendo il legno orizzontale.

3' Calcio di rigore per il Torino, Ansaldi atterrato in area da Kessiè.

0' Tutto pronto per l'inizio del match

Le formazioni ufficiali di Torino-Milan

Torino: Sirigu, N'Koulou, Burdisso, Moretti, De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi, Iago Falque, Belotti, Ljajic.

Milan: Donnarumma, Abate, Bonucci, Zapata, Rodriguez, Kessiè, Biglia, Bonaventura, Suso, Kalinic, Borini.

La diretta dalle 20.45

Siete pronti per un'altra appassionante serata di calcio? Torino-Milan sarà uno dei match più equilibrati di questa 33ª giornata del campionato di serie A [VIDEO] e lo seguiremo in #diretta su Blasting News a partire dalle ore 20.45 del 18 aprile. Il Milan è sesto in classifica e punta a conservare questo piazzamento, considerato che difficilmente potrà migliorarlo. I rossoneri non vincono da quattro partite e si troveranno di fronte un avversario che invece nell'ultimo periodo sembra essersi rigenerato. Il cambio tattico voluto da Mazzarri sta dando buoni frutti, anche se ormai il Torino non può avere più particolari obiettivi di classifica.

Sarà dunque un match molto tirato e combattuto.

Le formazioni probabili di Torino e Milan? Ecco le ultime. Torino che dovrebbe scendere in campo [VIDEO] con lo stesso undici visto all'opera nelle ultime settimane. Ljajic dunque alle spalle di Iago Falque e Belotti. Nel Milan Gattuso ha ancora qualche dubbio. Musacchio dovrebbe giocare in coppia con il rientrante Bonucci, a centrocampo probabile chance per Locatelli, in attacco invece scalpita Kalinic per giocare dall'inizio, ma Cutrone rimane il favorito.

Le probabili formazioni

Torino: Sirigu, N'Koulou, Burdisso, Moretti, De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi, Iago Falque, Belotti, Ljajic.

Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Musacchio, Rodriguez, Kessiè, Biglia, Locatelli, Suso, Cutrone, Calhanoglu. #Torino Calcio