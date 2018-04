LIVE Bayern Monaco-Real Madrid: la cronaca del match

94' - FINITA! Il #Real Madrid batte 2-1 il #Bayern Monaco grazie ai gol messi a segno da Marcelo e Asensio che ribaltano il risultato dopo la rete dell'iniziale vantaggio firmata da Kimmich. Ora i bavaresi saranno chiamati a realizzare un'impresa al Bernabeu per provare a centrare la finale di Kiev.

90' - Quattro minuti di recupero.

87' - Occasione del pareggio per Lewandowski che solo davanti a Navas spedisce il pallone sul fondo.

82' - Esce Casemiro ed entra Kovacic.

80' - Siamo arrivati negli ultimi 10' della sfida. Il Bayern Monaco spinge alla ricerca del pareggio, ma in questo momento la squadra bavarese sembra piuttosto stanca.

77' - Cartellino giallo per Casemiro.

76' - Occasionissima per Benzema: il francese incrocia di destro, ma Ulriech si fa trovare pronto.

75' - Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di gioco, con il Real Madrid che prova a resistere agli assalti del Bayern.

74' - Fuori Javi Martinez e dentro Tolisso.

70' - Gol annullato a Ronaldo che aveva realizzato un bellissimo gol di sinistro. Lo stop però era arrivato grazie all'aiuto del braccio sinistro. Finale pirotecnico all'Allianz Arena.

68' - Ancora pericoloso Ribery che conclude di destro verso la porta di Navas, ma il Real si salva in calcio d'angolo. Massimo sforzo dei bavaresi per raggiungere il pareggio.

66' - Azione confusa in area del Real, con il Bayern che va vicinissimo al gol del pareggio e reclama un calcio di rigore. Assedio del Bayern che cerca il pareggio.

65' - Infortunio anche per il Real Madrid: Carvajal non ce la fa. Zidane inserisce Benzema e sposta Vazquez nel ruolo di terzino destro.

62' - Ancora conclusione per Ribery, ma Navas riesce a respingere e salva il Real. Risultato piuttosto bugiardo all'Allianz Arena, con il Bayern Monaco che meriterebbe di più.

58' - Grande parata di Keylor Navas su Ribery, con il francese che scarica un destro potente verso la porta del Real, ma il numero uno del Real si fa trovare pronto.

56' - GOOOL DI ASENSIO! Errore in disimpegno di Rafinha che fa partire il contropiede del Real: il pallone arriva ad Asensio che solo davanti a Ulrieech non sbaglia e realizza il gol del vantaggio per il Real.

54' - In questo momento il Bayern Monaco lascia il pallino del match al Real Madrid e prova a colpire le Merengues in contropiede.

52' - Ammonito Franck Ribery. Nel frattempo Zidane manda a scaldare Benzema.

50' - Grande azione di Ribery sulla sinistra: il francese crossa, ma Varane anticipa di un soffio Muller.

Bayern vicinissimo al gol del vantaggio.

49' - Il Bayern prova a spingere alla ricerca del vantaggio. In questo momento il gol realizzato da Marcelo pesa molto in ottica qualificazione.

47' - Ronaldo prova a concludere dalla distanza, ma il pallone termina addirittura in fallo laterale.

- E' iniziato il secondo tempo all'Allianz Arena.

LIVE Bayern Monaco-Real Madrid: inizia il secondo tempo all'Allianz Arena

- Le squadre stanno tornando in campo. E' tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Zidane effettua il primo cambio: fuori Isco, dentro Asensio.

- Nel corso del primo tempo, Heynckes ha dovuto effettuare due cambi forzati, con Robben e Boateng che sono usciti per infortunio. Brutta tegola per il Bayern che nel secondo tempo avrà un solo cambio a disposizione.

- Dunque la prima frazione di gioco termina in paritrà, ma il risultato non racconta al meglio una partita che ha visto la squadra bavarese creare molto più dei campioni d'Europa. Lewandowski e compagni sono andati più volte vicini al gol del 2-0, ma nel momento migliore del Bayern, Marcelo si è inventato il gol del pareggio. Dopo la rete dell'1-1, il Bayern ha reagito, andando in più di un'occasione vicino al gol del 2-1, ma la difesa del Real ha retto.

47' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! All'iniziale vantaggio di Kimmich, risponde Marcelo con un sinistro da cineteca. La squadra bavarese avrebbe meritato di concludere la prima frazione in vantaggio.

47' - Bayern ancora vicino al gol con Muller, ma il colpo di testa del tedesco finisce sul fondo.

45' - Bayern vicino al vantaggio: sugli sviluppi di un calcio di punzione, Lewandowski colpisce di testa, ma Keylor Navas blocca in due tempi.

44' - GOL DI MARCELO! Il pallone spiove al limite dell'area del Bayern, arriva Marcelo che di sinistro al volo infila il pallone all'angolino. Bellissima rete messa a segno dal brasiliano che pareggia in conti all'Allianz Arena.

42' - Conclusione al volo di Muller, ma la difesa del Real respinge in angolo. Le Merengues sono alle corde.

41'- Hummels vicino al 2-0: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore del Bayern conclude con una sforbiciata di destro, ma spedisce il pallone alto sulla traversa. Pericolo per il Real.

40' - Il Bayern Monaco continua a spingere con il piede sull'acceleratore, alla ricerca del raddoppio.

35' - Dopo il gol del vantaggio del Bayern, il Real sembra aver accusato il colpo. In questa fase l'Allianz Arena è una bolgia. Intanto il problema per Boateng sembra essere piuttosto serio, con il difensore tedesco che si reca negli spogliatoi e non resta a seguire la partita dalla panchina.

34' - Ribery si divora il gol del 2-0: solo davanti a Navas, si allunga il pallone e permette al portiere del Real di uscire e bloccare il pallone.

33' - Boateng non ce la fa, entra Sule.

31' - Che sfortuna per il Bayern: anche Boateng ora rischia di dover uscire per un problema muscolare.

28' - GOOOL DEL BAYERN! Coast to coast di Kimmich che sorprende Navas con un destro centrale. Il portiere del Real si aspettava che il calciatore tedesco crossasse e si è lasciato sorprendere.

22' - Conclusione di prima intenzione di Carvajal: nessun problema per Ulreich.

20' - Finora quella che si sta disputando all'Allianz Arena non è una bellissima partita: le due squadre sembrano soffrire la tensione per l'alta posta in palio. Poche emozioni in questi primi 20 minuti di gioco. LIVE Bayern Monaco-Real Madrid 0-0

19' - Ronaldo prova a servire i compagni in mezzo all'area, ma Boateng chiude in calcio d'angolo.

17' - Conclusione di Isco: respinge la difesa del Bayern.

15' - Dopo aver preso il posto di Robben, Thiago Alcantara sembra non essere ancora entrato del tutto in partita. Intanto Ronaldo si lamenta per un presunto fallo subito al limite dell'area, ma il direttore di gara lascia proseguire il gioco.

12' - In questo avvio il Real Madrid sta commettendo molti errori in fase di palleggio, ma per ora il Bayern Monaco fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Keylor Navas.

10' - Fase di stallo della partita: le due squadra si stanno studiando e preferiscono non correre rischi. Risultato fermo sullo 0-0.

8' - Niente da fare per Robben: partita sfortunata per il calciatore olandese che è costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti. Al suo posto entra Thiago Alcantara.

4' - Problema fisico per Arjen Robben che è fermo a terra. Si scada Thiago Alcantara.

2' - Potenziale occasione del Real in contropiede, ma la squadra di Zidane non riesce a concludere. Partita ad altissimo ritmo all'Allianz Arena.

20:46 - E' iniziata la sfida dell'Allianz Arena ed il Bayern Monaco parte subito con il piede sull'acceleratore. Muller si inserisce senza palla in area, ma non riesce a coordinarsi. Occasione sfumata.

20:44 - Le squadre sono entrate in campo ed è tutto pronto per il calcio d'inizio.

20:30 - Manca un quarto d'ora al fischio d'inizio della sfida dell'Allianz Arena e allo stadio si respira un clima di alta tensione per un match che si preannuncia davvero molto equilibrato.

20:17 - Il Bayern Monaco entra in campo per il riscaldamento:

- Ecco l'arrivo del Real Madrid all'Allianz Arena di Monaco:

19:40 - Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. Heynckes esclude Alaba, non ancora al meglio della condizione e lancia dal 1' Robben. Fuori Thiago Alcantare. In casa Real Madrid invece, Zidane decide di sorprendere, lasciando in panchina sia Benzema che Bale. Chance nell'undici titolare per Lucas Vazquez. LIVE Bayern Monaco-Real Madrid

BAYERN MONACO (4-4-2): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha; Robben, Javi Martinez, James Rodriguez; Ribery, Lewandowski, Muller. All. Heynckes

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Cristiano Ronaldo, Lucas Vazquez. All. Zidane

19:26 - Tra pochi minuti saranno comunicate le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Real Madrid, match valido per l'andata delle semifinali di Champions League.

19:11 - Questa sera la difesa del Real Madrid, che recupera Sergio Ramos - squalificato nel match di ritorno contro la Juventus - dovrà vedersela con Robert Lewandowski. Ecco i suoi straordinari numeri in Champions League:

18:55 - I tifosi del Real Madrid presenti a Monaco iniziano a farsi sentire in vista del match di questa sera contro il Bayern. LIVE Bayern Monaco-Real Madrid

17:47 - A poche ore dalla sfida Heynckes e Zidane sono chiamati a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Per quanto riguarda i padroni di casa, il punto interrogativo più grande è quello che riguarda la presenza o meno dal 1' di Arjen Robben, con il calciatore olandese che sembra destinato a partire dalla panchina. In casa Real invece, Zidane dovrà scegliere tra Bale e Isco, con il secondo favorito per una maglia da titolare.

Dopo la netta vittoria del Liverpool sulla Roma [VIDEO], con i Reds di Jurgen Klopp che si sono imposti 5-2 nella sfida di andata, questa sera all'Allianz Arena di Monaco, andrà in scena la seconda semifinale di Champions League: vale a dire quella che vedrà sfidarsi il Bayern Monaco di Jupp Heynckes e il Real Madrid di Zinedine Zidane [VIDEO].Il match tra la squadra bavarese e le Merengues sarà di fatto una rivincita della sfida dello scorso anno, quando Cristiano Ronaldo e compagni eliminarono l'undici allora allenato da Carlo Ancelotti - tra diverse polemiche arbitrali - e si qualificarono per il penultimo atto della massima competizione continentale per club, in un torneo che poi vinsero, battendo in finale la Juventus di Massimiliano Allegri, con un secco 4-1.

