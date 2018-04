Nove giornate al termine, 27 punti a disposizione per decretare chi vivrà il sogno della #Serie A e chi l'incubo della retrocessione. Si sa che la #Serie B è forse il campionato più pazzo ed imprevedibile dove poche partite possono stravolgere in un senso e nell'altro l'intera stagione. Sabato 7 Aprile si gioca la trentaquattresima giornata. La capolista Empoli, +8 sul Frosinone e +9 sulla terza in classifica [VIDEO], a caccia di ulteriori punti promozione in Liguria in casa dello Spezia. Delicata sfida proprio per i ciociari che a Parma si giocano tanto, l'obiettivo è quello di lasciare i ducali a debita distanza. Il Palermo,terzo, deve rimediare alla sconfitta di Parma, ospitando il Pescara risucchiato nella lotta salvezza.

In chiave playoff, con qualche chance di giocarsi la promozione diretta, il Bari riceve la Salernitana, il Perugia è impegnato nel posticipo di lunedì contro l'Avellino che intanto ha cambiato allenatore e il Cittadella cerca punti in casa dell'ultima della classe, Ternana. Ad un punto dai playoff c'è l'altalenante Carpi che vola ad Ascoli. Domenica, invece, alle 15 si gioca Venezia-Brescia, mentre alle 17:30 Cesena-Entella e Pro Vercelli-Novara. Analizziamo in dettaglio alcune gare con i relativi pronostici.

I pronostici della trentaquattresima giornata di serie B

Bari-Salernitana: nei pugliesi è ancora vivo il sogno promozione, il Frosinone dista solo 5 punti. Ma deve necessariamente conquistare i tre punti contro i campani che invece occupano una zona di classifica piuttosto tranquilla.

Motivo per cui propendiamo per dare fiducia ai padroni di casa. Pronostico: 1X +Over 1.5

Cremonese-Foggia: la Cremonese non vince da più di un mese, 10 partite senza vittorie sono un'eternità per una squadra che fino a gennaio lottava per le zone alte della classifica. I playoff, sono quasi impossibili o, comunque, molto difficili da raggiungere. Stesso dicasi per il Foggia che, però, nell'ultimo periodo è riuscito ad inanellare diversi risultati positivi consecutivi tirandosi fuori dalla zona calda. Pronostico: 1 o Over 2.5

Spezia-Empoli: manca sempre di meno ai toscani per brindare alla promozione. In questo turno l'Empoli potrebbe anche approfittare di diverse sfide delicate delle dirette concorrenti. La vittoria ospite ci starebbe tutta, ma preferiamo coprirci con una doppia chance combinata. Pronostico: X2 + Over 1.5

Ternana-Cittadella: tra le partite scelte è quella forse più difficile da pronosticare. Difficile nel senso che tutto (il Cittadella non vince da 5 turni, la Ternana è ultima a 9 punti dal sest'ultimo posto) fa pensare ad una netta vittoria ospite, ma si sa come queste sfide possono essere sottovalutate dalla squadra più forte e, dunque, la sorpresa può essere dietro l'angolo.

Il dubbio c'è, ma la quota è troppo ghiotta. Pronostico: 2

Parma-Frosinone: è il big match della trentaquattresima giornata. I tre punti in palio potrebbero valere doppio: in caso di vittoria del Frosinone, il Parma sarebbe ormai fuori dalla lotta per la promozione diretta; se fossero i ducali a vincere i punti di vantaggio del Frosinone diventerebbero solamente 2. Pronostico: X2

Palermo-Pescara: un anno fa questa partita si giocava in serie A [VIDEO], ma mentre i siciliani lottano per ritornarci il Pescara è stato risucchiato nella lotta salvezza. Il Palermo è di gran lunga superiore e la sconfitta di Parma sarà una spinta in più, per i rosanero, per conquistare i 3 punti. Pronostico: 1 #pronostici calcio