Dopo 15 giorni di stop forzato per la pausa delle Nazionali, finalmente riprende il campionato di Serie A. Le chiacchiere per la decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli lasceranno, almeno per un po', spazio al calcio giocato e ai nostri pronostici, con la quarta giornata di serie A. Un campionato fin qui anomalo, e siamo ancora all'inizio, con lo spettro Covid che incombe sempre sul corretto svolgimento della manifestazione. Tra protocolli da rispettare, giocatori positivi, "bolle" e quarantene, finalmente sabato 17 ottobre scenderanno in campo le formazioni impegnate la prossima settimana in Champions League.

Si partirà alle 15 con Napoli-Atalanta. Alle 18 ben due match: il sentitissimo derby di Milano [VIDEO] e Sampdoria-Lazio, mentre alle 20:45 la Juventus, orfana di Cristiano Ronaldo, sarà di scena all'Ezio Scida di Crotone.

L'anticipo delle 12:30 della domenica sarà il derby emiliano Bologna-Sassuolo. Alle 15 la Fiorentina del rientrante Ribery fa visita al neopromosso Spezia, mentre il Torino cerca i primi punti in casa contro il Cagliari. Alle 18 la Dacia Arena di Udine accenderà i riflettori per Udinese-Parma, mentre il posticipo delle 20:45 sarà tra la Roma e la matricola Benevento. Il monday night, che di fatto chiude la quarta giornata vedrà opposte Verona e Genoa. Ma analizziamo in dettaglio le partite con i relativi pronostici.

I pronostici degli anticipi di sabato 17 ottobre

Napoli - Atalanta (ore 15): partita dal risultato molto incerto. L'Atalanta gioca, senza dubbio, il miglior calcio in questo momento e certamente non vorrà fermarsi proprio ora. Ma il pensiero inevitabilmente potrebbe anche essere leggermente rivolto al debutto in Champions della settimana prossima.

Pronostico 1X

Inter-Milan (ore 18): il Milan recupera in extremis Ibrahimovic mentre l'Inter deve fare a meno di sei uomini bloccati dal Covid. Non sarà una gara ricchissima di gol. Pronostico Under 3.5

Sampdoria-Lazio (ore 18): nella Lazio mancherà lo squalificato Immobile, che sta vivendo un inizio di stagione non facilissimo.

La Samp invece è reduce dalla vittoria di Firenze. Pronostico X2

Crotone-Juve (ore 20:45): è vero mancherà Cristiano Ronaldo, ma la Juventus potrà sicuramente uscire dallo Scida con i tre punti in tasca. Pronostico 2

I pronostici delle restanti gare della quarta giornata di serie A

Bologna-Sassuolo (ore 12:30): sfida molto interessante, tra due squadre che giocano un bel calcio, soprattutto il Sassuolo di De Zerbi. Pronostico GOAL

Spezia-Fiorentina (ore 15): i liguri non sono partiti male, anzi, ma i viola hanno quel qualcosa in più che potrebbe alla fine fare la differenza. Pronostico 2

Torino-Cagliari (ore 15): il Toro ha una gara in meno è vero, ma nessuno dopo tre giornate si aspettava che i granata fossero all'asciutto di punti.

Una sconfitta non è proprio presa in considerazione. Pronostico 1X

Udinese-Parma (ore 18): come il Torino, anche i friulani sono a 0 punti, con l'aggravante che le gare disputate sono 3. Anche in questo caso, non immaginiamo che l'Udinese possano uscire dal match nuovamente con una sconfitta. Pronostico 1X

Roma-Benevento (ore 20:45): era difficile pronosticare che dopo 3 giornate il Benevento potesse arrivare all'Olimpico con più punti della Roma. Nonostante questo, il divario tra le due formazioni è abbastanza ampio. Pronostico 1

Il pronostico del Monday night Verona-Genoa

Con una squadra più che rimaneggiata, causa Covid-19, il Genoa ritorna a giocare dopo quasi un mese dall'ultimo incontro. Maran riesce a recuperare qualche elemento importante risultato negativo ai tamponi di controllo.

Mentre sponda Verona, il tecnico Juric ha il dubbio se lanciare dal primo minuto il neo acquisto Kalinic. Pronostico GOAL