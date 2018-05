I migliori e i peggiori:

Il migliore per il Milan: Calhanoglu (illumina San Siro sotto un acquazzone, gol, assist, palle recuperate e tocchi di classe, partita quasi perfetta se non fosse per quel cartellino giallo che non gli consentirà di giocare la Supercoppa italiana contro la Juventus)

Il migliore per la Fiorentina: Chiesa (è un talento e si vede perchè quando tocca palla crea qualcosa, splendido l'assist per il gol di Simeone e raffinato negli altri cross, peccato che il resto della squadra non l'abbia supportato)

Il peggiore per il Milan: Rodriguez (con una dormita perde Simeone che insacca, errore grave per il terzino sinistro rossonero, ma poi si riscatta e raggiunge una sufficienza striminzita, ma resta il peggiore dei suoi)

Il peggiore per la Fiorentina: Saponara (fatica molto a San Siro e non riesce a trovare una posizione congeniale, non entra proprio in partita, meglio in fase difensiva che in quella offensiva)

Giro di campo per tutto il Milan mentre Gattuso litiga con Pioli a fine, poi tutta la squadra unita sotto la sud e i figli dei giocatori a giocare in campo

What a way to finish the season! 5 goals scored, 6th place sealed and direct access to #UEL group stages!

5 gol, 6° posto e qualificazione diretta ai gironi di @EuropaLeague #MilanFiorentina 5-1

Grandi abbracci alla fine della partita: Donnarumma con le lacrime agli occhi, futuro lontano dalla squadra del suo cuore? #MilanFiorentina

47': Ancora torello viola con il Milan attendista dietro la metà campo....Saponara serve Simeone, ma è troppo lunga e la palla arriva a Donnarumma: FABBRI FISCHIA LA FINE DELLA STAGIONE DI MILAN e FIORENTINA

46': Fiorentina con il pallino del gioco ora...torello all'indietro

45': Saranno due minuti di recupero

90' Final two minutes of this year's #SerieATIM / Ultimi due minuti della stagione #MilanFiorentina 5-1

44': Ancora Andrè Silva che guadagna un angolo...batte Calhanoglu corto per Kessiè...parte in contropiede Chiesa...Rodriguez e Calabria recuperano sul talento di Chiesa e gli portano via palla

43': Kessiè recupera palla e si invola...poi si accentra e serve Andrè Silva...il tiro: para Dragowski!

42': Ritmi molto blandi con i nuovi entrati del Milan che provano a mettersi in mostra

41': Avanza Milenkovic da destra..cross...respinge Bonucci

40': Saponara ingaggia un duello con Kessiè...fallo del milanista

39': Saluta tutti Bonaventura uscendo dal campo, ed esordisce Emanuele Torrasi, un prodotto del vivaio rossonero

38': SOSTITUZIONE PER IL MILAN: Esce Bonaventura ed entra Torrasi

85' Final change as @giacomobona leaves the pitch and Emanuele Torrasi comes on to make his debut for the first team! 👏🏻🔴⚫️

Jack lascia il posto a Torrasi: per il giovane #MilanPrimavera è l'esordio in prima squadra! #MilanFiorentina 5-1

37': Rodriguez da sinistra per Bonaventura palla al centro per Andrè Silva che serve Kessiè....palla di nuovo per Andrè Silva anticipato da Gaspar

36': Dabo per Biraghi...cross...respinge Bonucci...sui piedi di Chiesa...il tiro..para Donnarumma

35': Per due minuti il Milan mantiene il possesso, la Fiorentina non attacca e non pressa più

33': Chiesa serve Benassi...il tiro da fuori area...altissimoooo

32': SOSTITUZIONE MILAN: Esce Kalinic ed entra Antonelli

78' Second change / Secondo cambio

⬆️ Antonelli

⬇️ Kalinic#MilanFiorentina 5-1 pic.twitter.com/14PMknrtmb — AC Milan (@acmilan) 20 maggio 2018

31': Riparte la fiorentina del tutto frastornata

30': Milan da sinistra con Rodriguez che serve Bonaventura...fa tutto lui prova il tiro: GOOOOOL del Milaaaaan!!!! MILAN - FIORENTINA 5-1

28': Fallo di Locatelli su Dabo, Fabbri rimprovera il giovane rossonero

27': Locatelli ci prova da lontanissimo ciccando il pallone....dopo una bella azione di Andrè Silva

26': Benassi ci prova da fuori area....la palla sfiora il palo

25': Partita in ghiaccio per il Milan che innesca un torello sotto le grida di Gattuso

24': SOSTITUZIONE MILAN: Esce Cutrone ed entra Andrè Silva

70' Standing ovation for Patrick Cutrone as he leaves the pitch for André Silva / Primo cambio del Milan e standing ovation per Patrick

⬆️ @andrevsilva19

⬇️ Cutrone #MilanFiorentina 4-1

⬆️ @andrevsilva19

⬇️ Cutrone #MilanFiorentina 4-1 pic.twitter.com/8tf5W6sXUB — AC Milan (@acmilan) 20 maggio 2018

23': Ancora Calhanoglu....testa di Rosriguez...per Bonucci....oltre la traversa...ma era in fuorigioco

22': Angolo per il Milan: Calhanoglu...respinto ancora calcio d'angolo...

21': Proteste di Cutrone, ma Fabbri non transige

20': Palla ora al Milan che da destra si porta a sinistra...cross di Ricardo Rodriguez....testa di Cutrone: GOL! Annullato subito perchè il guardalinee segnala il fuorigioco

19': Fiorentina che mantiene il possesso palla, ma non avanza e resta arretrata, la partita in questo momento è imballata

18': Riparte il giococon la palla che arriva a Calhanoglu che apre a destra per Cutrone....palla persa....

15': Chiesa stende con un pestone Bonucci..... gioco interrotto per le cure mediche al capitano rossonero

14': Riparte la Fiorentina...palla in profondità a sinistra per Chiesa...cross....Out!

Ancora in gol Cutrone per il @acmilan, che senga il quarto gol a "San Siro"! #MilanFiorentina 4-1! #SerieATIM

13': Calabria perde palla Cristoforo imposta per la Fiorentina, Milan tutto dietro la linea della palla... Kessiè recupera palla....per Calhanoglu palla che taglia in diagonale la difesa viola .... in profondità sulla destra per Cutrone..il tiro...GOOOOOOOOL del Milan! MILAN - FIORENTINA 4-1

12': Dragowski non è entrato bene in campo, ora sbaglia anche il rinvio

11': Rodriguez ci prova da fuori, deviato da Milenkovic, Kalinic recupera palla ed è ispirato, col tacco prova a servire Cutrone...troppo lungo

10': Saponara attacca da sinistra, ma si trova ingabbiato da Locatelli e Kessiè

9': Fuorigioco di Chiesa...

riparte il Milan, palla per Kalinic, controllo fuori area, da dietro Milenkovic lo spinge a terra, Fabbri non fischia.....

8': Avanza la Fiorentina per vie centrali con Bonucci che con l'aticipo mette in gioco Kalinic ....duello tutta corsa, ma Gaspar è in netto anticipo

7': Chiesa ci prova da fuori area, tiro insidioso, ma lento e senza potenza, in tuffo la blocca Donnarumma

6': Possessi palla alternati senza però troppo guadagno e l'azione resta a centrocampo

5': Contropiede del Milan, Kessiè si invola come un caccia e serve Calhanoglu libero a sinistra, prova il tiro al volo....fuori!

4': Calhanoglu, cross per Cutrone che di testa impegna Dragowski para in tuffo ma non trattiene, la palla resta lì e ci arriva come un falco l'ex di turno Kalinic che insacca: GOOOOL del MILAAAN!!!! Milan - Fiorentina 3-1

3': Il Milan prova ad abbassare i ritmi mentre la Fiorentina aumenta il pressing

2': Saponara batte bene...esce Donnarumma che in pugno la mette fuori

1': Rimessa laterale per il Milan battuta da Calabria per Bonucci che prova a servire Kalinic messo a terra, riparte la Viola...Chiesa da sinistra contro Calabria...il cross...deviato in angolo

SECONDO TEMPO: Kalinic da centrocampo batte il calcio d'avvio dopo che Fabbri ha avuto l'ok per la contemporaneità dei campi di gioco di oggi

SOSTITUZIONE FIORENTINA: Escono Sportiello e Pezzella ed entrano Dragowski e Gaspar

I migliori scatti fotografici del primo tempo:

Head to https://t.co/uKA4vtjk0Q and scroll through the bes pics of the first half 📸

Sfoglia la gallery del primo tempo con i migliori scatti di #MilanFiorentina 📸: https://t.co/u5byGARetE pic.twitter.com/8vixpHVrl3 — AC Milan (@acmilan) 20 maggio 2018

Finisce il primo tempo a San Siro con i rossoneri che hanno rimontato il vantaggio iniziale di @simeonegiovanni grazie alle reti di @hakanc10 e #Cutrone. #MilanFiorentina 2-1

FINE PRIMO TEMPO: MILAN - FIORENTINA 2-1 - IL COMMENTO -

Half-time / Fine primo tempo

Great reaction, boys! 👏🏻🔴⚫️

Grande reazione, ragazzi! 👏🏻🔴⚫️#MilanFiorentina 2-1 pic.twitter.com/hS5tOn6b5o — AC Milan (@acmilan) 20 maggio 2018

Partita vibrante a San Siro sotto la pioggia, numerose azioni pericolose con Calhanoglu ispirato per il Milan, ma è la Fiorentina che grazie ad una palla persa da Bonucci contrastato da Dabo, si trova in vantaggio.

L'azione parte dai piedi di Dabo che serve Chiesa e pennella un assist al bacio per Simeone portando in vantaggio gli ospiti. Il Milan però alla prima occasione utile pareggia grazie ad una punizione di Calhanoglu e sul finale del primo tempo sempre con Calhanoglu che ispira con un cross da destra per Cutrone che di testa insacca in tuffo. Bel calcio espresso a San Siro, Milan più concreto mentre la Fiorentina ha aspettato la manovra rossonera sfruttando gli errori del giropalla dalla difesa con dei contropiedi fulminanti grazie anche alle doti balistiche di Simeone - Saponara - Chiesa. Nel Milan bene Calhanoglu - Cutrone e Kessiè

Fine dei primi 45' sui campi della #SerieATIM: ecco i risultati parziali dei match delle 15!

48': Fiorentina che avanza con Dabo per Chiesa sulla sinistra che serve Saponara, il tiro è tutto addosso a Bonucci.....Fabbri FISCHIA LA FINE DEL PRIMO TEMPO

47': Kessiè...al centro per Kalinic che serve Cutrone in corsa.....palla di poco fuori che tocca l'esterno della rete

46': Ancora errore sul disimpegno del Milan che favorisce la Fiorentina, ma Kessiè recupera palla e il contropiede del Milan parte veloce, però rientra bene tutta la Fiorentina...Milan che arretra

45': Saranno 3 i minuti di recupero. Sul giro palla il Milan perde palla favorendo Benassi che prova il tiro da fuori area....lento e fuori

45' Three minutes added on / tre minuti di recupero #MilanFiorentina 2-1

44': Avanza la viola con Chiesa - Saponara - Simeone, ma Romagnoli è bravo a recuperar palla e servire Bonucci

43': Calabria da destra ancora per Calhanoglu sulla destra per Rodriguez....cross centrale per Kalinic alto esce Sportiello con la mano destra, prova il tiro al volo Rodriguez....blocca Sportiello

42': Attenzione VAR in corso.....convalidato il gol del Milan!

41': Calhanoglu da sinistra...avanza...Milenkovic rallenta la corsa, la palla finisce destra di nuovo a Calhanoglu....cross... Cutrone in tuffo di testa: GOOOOL del Milaaaan!! Cutroneeeee!!! MILAN - FIORENTINA 2-1

40': Contropiede veloce della Fiorentina, Calabria anticipa Simeone sul cross di Chiesa e Kessiè lancia il pallone oltre la linea laterale evitando il calcio d'angolo

39': Angolo battuto da Calhanoglu, Dabo la mette nuovamente in angolo....angolo battuto male...respinge la Fiorentina che però serve Calabria rimasto dietro

38': Bella azione da destra del Milan con Kessiè che trova Calhanoglu, cross....deviato in angolo!

37': Riprende il gioco il Milan con l'avanzata da sinistra!

36': Cure mediche per Biraghi, era pronta la sostituzione, ma ritorna in campo Biraghi

35': Kessiè da destra cross...respinge la Fiorentina, palla per Saponara che avanza, ma resta a terra biraghi lontano dall'azione. Cure mediche in corso per Biraghi

34': Kalinic contro Pezzella in profondità....spalla a spalla... rimessa dal fondo di Sportiello

33': Bell'azione Milan, Kalinic riceve palla al limite, finta di tiro, poi palla A Calhanoglu che contrastato da Pezzella si lascia cadere: AMMONITO CALHANOGLU

32': Biraghi batte la punizione, ma anche questa volta è l'occasione per il contropiede rossonero

31': Calabria recupera palla su Chiesa, ma in modo falloso, San Siro rumoreggia sulla decisione di Fabbri

30': Rinvio di Donnarumma per Kalinic...fallo del croato su Pezzella

29': Milenkovic serve Olivera, lancio lungo senza controllo e la palla finisce oltre la linea di fondo

28': Calabria male perde palla su Dabo che si invola sulla fascia sinistra, palla al centro con il Milan sbilanciato, bravissimo Donnarumma ad anticipare tutti e respingere, Simeone era partito giusto per insaccare

27': SOSTITUZIONE FIORENTINA: Esce Victor Hugo ed entra Olivera

26': Bonaventura... Bonaventura... Bonaventura... corre vede Kessiè libero a destra che se l'allunga troppo ed esce bene Sportiello, Kessiè con il piede prende il volto del portiere Viola...AMMONITO KESSIE'. Cure mediche in corso per Sportiello, ma nulla di grave

25': Pericolosa azione della Fiorentina con Benassi che non trova Saponara a un metro dalla linea di porta, ma parte il contropiede del Milan

24': Cutrone prende palla in profondità, prova un cross: pessimo!

23': Kessiè steso a centrocampo da Dabo

21': Punizione di Calhanoglu: GOOOOL DEL MILAN!!!! Subito pareggio, punizione da destra potente ed angolata dove non ci arriva Sportiello: MILAN - FIORENTINA 1-1

20': Riprende il gioco e subito Pezzella stende al limite dell'area Kalinic. AMMONITO PEZZELLA

19': Simeoneeeee gol della Fiorentina!!!!! Bonucci perde palla contrastato da Dabo che serve Chiesa....palla in diagonale che attraversa tutta la difesa rossonera, dormita colossale soprattutto di Rodriguez Simeone si trova a tu per tu con Donnarumma e con uno scavetto insacca! MILAN - FIORENTINA 0-1

18': Simeone ingaggia un duello con Romagnoli e si tuffa a terra, recupero palla di Romagnoli

17': Calabria avanza da destra, chiuso da Dabo, Calabria serve Locatelli che sbaglia il controllo il pallone termina da Sportiello

16': Bonucci imbecca Cutrone in profondità, controllo sbagliato e parte la Fiorentina

15': Romagnoli di petto anticipa Chiesa innescato da un cross di Pezzella...

14': Arremba Bonucci da destra fino alla linea di fondo, il cross però è tutto per la difesa della Fiorentina che respinge, l'azione prosegue con il possesso del Milan, Calabria riprova un cross.....lungo e forte esce a sinistra sulla linea laterale

13': Locatelli ferma Biraghi sulla linea laterale tenendo vivo il possesso palla e facendo ripartire l'azione

12': Locatelli prova a servire Cutrone a destra....tutto fermo: fuorigioco!

11': Rinvio viola tutto su Locatelli per Kalinic che prepara il tiro, troppo scolastico, respinge Sportiello, da lontano ancora un tiro di Bonaventura, ma respinge di testa Pezzella

10': Parte da dietro l'azione della Fiorentina, il pressing del Milan induce Dabo in errore e Bonaventura serve Kealinic, steso, punizione veloce per Kessiè, il tiro: fuori!

9': Rodriguez con un lancio lungo per Calhanoglu...duello di corsa tra Milenkovic e Calhanoglu, resta a terra il turco, l'arbitro Fabbri non fischia e l'azione termina oltre la linea di fondo

8': Ora il Milan attacca da sinistra, per poco Rodriguez non viene anticipato da Chiesa, Romagnoli poi lancia lungo per Calabria

7': Cutrone e Calabria duettano lungo la linea laterale di destra, il cross di Calabria...anticipa Pezzella...

6': Pressing Viola, Bonucci serve Bonaventura che lancia sulla corsa Kessiè in vantaggio involato su Sportiello, bravissimo Hugo a riprenderlo, ma Kessiè trova il tiro, respinge Sportiello, porta vuota, ci prova Cutrone....palla di poco fuori, non era facile perchè molto angolato

5': Punizione di Biraghi da destra, messa in mezzo...parte in contropiede il Milan, ma lo stesso Biraghi mette il piede prima che Kessiè serva Cutrone libero a sinistra

4': Pezzella, Milenkovic e Hugo si passano palla in attesa di un movimento della squadra, ma gli avanti sono statici e ne approfitta Kessiè a recuperare palla, trattenuto Calhanoglu da Chiesa, nessun fischio, parte in contropiede la Fiorentina, fallo su Chiesa

3': Bonucci in verticale per Cutronema arriva Hugo e mette in gioco Simeone, bravo Romagnoli ad anticiparlo e servire Donnarumma

2': Modulo inedito per il Milan, una sorta di 4-1-4-1 con Cutrone e Calhanoglu esterni, Locatelli di fronte alla difesa

1': Calabria anticipa Dabo guadagnando una rimessa laterale, giro palla indietro e prima scavallata di Rodriguez

FISCHIO D'INIZIO: Cristoforo e Simeone battono il calcio d'avvio di Fiorentina - Milan. Contemporaneità in tutti i campi

Tutto San Siro saluta Davide Astori

L'arbitro Fabbri convoca i capitani a centrocampo, tutto pronto peri l fischio d'inizio.

Milan in campo con maglia rossonera da casa, mentre la Fiorentina con la terza maglia azzurra, squadre schierate in campo per l'inno della Lega Serie A

Lo striscione della Curva Sud a sostegno della dirigenza rossonera 🔴⚫️

Curva Sud supporters showing they have confidence in the Club management 🔴⚫️#MilanFiorentina #weareacmilan pic.twitter.com/u9tLcdM6M0 — AC Milan (@acmilan) 20 maggio 2018

Segui il Live con il prepartita, il live della partita e il post partita!

Le formazioni ufficiali:

Si gioca a San Siro il match tra @acmilan e @acffiorentina: ecco le formazioni ufficiali delle due squadre! #MilanFiorentina #SerieATIM

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Cutrone, Kalinić, Çalhanoğlu.

A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Abate, Antonelli, G. Gómez, Musacchio, Biglia, Torrasi, T. Dias, Tsadjout, A. Silva.

Allenatore: Gattuso.

FIORENTINA (3-5-1-1): Sportiello; Milenković, Pezzella, V. Hugo; Chiesa, Benassi, Cristoforo, Dabo, Biraghi; Saponara; Simeone.

A disposizione: Dragowski, Cerofolini, B. Gaspár, Laurini, Hristov, M. Olivera, Valencic, Badelj, Eysseric, Gil Dias, Falcinelli, Théréau.

Allenatore: Pioli.

La dressing room del Milan è pronta per il match:

Our dressing room is ready to host the boys for the last game of the season 🔚

Pronti per l'ultima partita della stagione 🔴⚫️#MilanFiorentina #weareacmilan pic.twitter.com/GZqB2gKLrb — AC Milan (@acmilan) 20 maggio 2018

La Serie A entra negli spogliatoi delle due squadre:

Tutto pronto negli spogliatoi di @acmilan e @acffiorentina per il match delle 18: ecco le maglie delle due squadre! #MilanFiorentina #SerieATIM

Chiusura di stagione oggi alle 18 e quasi tempo di bilanci. Gli obiettivi iniziali non sono stati raggiunti dal Milan per colpa di una partenza disastrosa e una rivoluzione che ha portato tanta confusione e scarsi risultati, rivoluzione che ha trovato in Gattuso concretezza e chiarezza e se il Milan oggi gioca per il sesto posto [VIDEO], il merito è soprattutto suo. Anche dal lato viola una piccola rivoluzione in campo è avvenuta e la guida ormai esperta di Pioli ha gettato le basi per un futuro che, vista la giovane età della squadra, può far ben sperare. Nell'arco della stagione la drammatica scomparsa di Astori ha ricompattato l'ambiente consentendo di arrivare all'ultimo incontro con la possibilità di centrare la qualificazione ai gironi d'Europa League. Sul campo l'obiettivo per entrambe sono i 3 punti, ma siamo sicuri che le orecchie delle panchine saranno sintonizzate su quanto avverrà a Cagliari dove in campo scende l'Atalanta che assieme alle due sfidanti di San Siro si contende il sesto e settimo posto. Combinazioni multiple, ma ritentiamo che Gattuso voglia finire la stagione facendo cantare i propri tifos [VIDEO]i e come più volte dichiarato, potendo godere di quasi un mese di preparazione in più rispetto all'accesso ai preliminari.

Wish to know what time the last match of the season is on? ⏰🌍

Un mondo unito dagli stessi colori per l'ultima gara del campionato 🔴⚫#MilanFiorentina ⚽🇮🇹🔚 #ForzaMilan! pic.twitter.com/YFz4JnaqKk — AC Milan (@acmilan) 20 maggio 2018

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Cutrone, Kalinić, Çalhanoğlu.

A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Abate, G. Gómez, Musacchio, Antonelli, Mauri, Locatelli, A. Silva.

Allenatore: Gattuso.

Squalificati: Montolivo, Borini

Indisponibili: Conti, Suso, Zapata

FIORENTINA (3-5-1-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenković; Chiesa, Benassi, Badelj, Dabo, Biraghi; Saponara, Simeone.

A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Gaspár, V. Hugo, Hristov, Olivera, Cristoforo, Eysseric, Gil Dias, Falcinelli, Théréau.

Allenatore: Pioli.

Squalificati: Veretout

Indisponibili: Lo Faso

Ultima sfida in campionato a San Siro:

Stagione 2016/2017 il Milan si impose 2-1, con tutte le reti realizzate nel primo tempo. Kucka al 16' con un colpo di testa porta in vantaggio i rossoneri che dopo 4 minuti subiscono il pareggio della Fiorentina con Nikola Kalinic, allora in maglia Viola e con una media realizzativa ben più alta rispetto a questa stagione. La reazione del Milan porta al gol della vittoria siglato al 31' con un meraviglioso tiro di destro di Deulofeu giusto a fil di palo dal limite dell'area che batte Tatarusanu.

I convocati da Mister Gattuso per l'ultima di campionato

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari.

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessié, Locatelli, Torrasi.

ATTACCANTI: Cutrone, Tiago Dias, Kalinic, André Silva, Tsadjout.

🇦🇷 Lucas in, Suso out 🇪🇸

Our squad list for the last battle of the season 👉🏻 https://t.co/yb6RwqZg30

👌🏻 Ok #Biglia, fuori @suso30oficial 8⃣#MilanFiorentina: ecco i convocati 👉🏻 https://t.co/17gto1eJpH pic.twitter.com/5bS69MwjQw — AC Milan (@acmilan) 19 maggio 2018

La lista dei convocati di Mister Pioli per la sfida di San Siro:

Badelj, Benassi, Biraghi, Cerfolini, Chiesa, Cristoforo, Dabo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Hristov, Pezzella, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Valencic, Veretout, Vitor Hugo.