La Corea del Sud è stata sconfitta per una rete a zero dalla Svezia nella gara d'esordio del mondiale. Con la Germania nel proprio girone [VIDEO], la spedizione russa degli asiatici ora si complica notevolmente. Persino la stella della squadra, l'attaccante del Totthenam Son, non è riuscito a brillare nel corso del match. Proprio questo giocatore, inoltre, in caso di eventuale eliminazione al primo turno della propria Nazionale, rischierebbe una clamorosa chiamata al servizio militare, che lo costringerebbe a interrompere momentaneamente la sua carriera calcistica.

La vicenda

Partire con una sconfitta ad un mondiale, contro un avversario decisamente alla tua portata, di per sé, non rappresenta il massimo dell'ambizione.

Se in aggiunta, per sperare di passare il girone, ti ritrovi costretto a dover sconfiggere i campioni in carica della Germania, allora il tutto diventa ancor più complicato. Insomma, per la Corea del Sud il passaggio agli ottavi di finale del mondiale russo appare una vera "mission impossible". Il prossimo match, per gli asiatici, rappresenterà una vera e propria ultima spiaggia. Lo stesso discorso potrebbe valere per il bomber coreano Son che, come riferito dal quotidiano 'The Guardian', sarebbe stato 'chiamato alle armi'. In Corea, in tal senso, la legge è chiarissima: entro i 28 anni, ogni cittadino deve aver svolto il servizio militare per un arco temporale 21 mesi. L'attaccante del Totthenam classe 92 è ormai prossimo ai 26 anni e, di conseguenza, l'obbligo della divisa sarebbe sempre più vicino.

Come recita un famoso detto, però, 'tutto il mondo è paese' e, di conseguenza, anche in oriente la legge non sarebbe uguale per tutti. Infatti, lo stesso Son ha potuto godere di una proroga che gli consentirà di rimandare il 'discorso arruolamento' almeno fino all'estate del 2019. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: il prossimo anno l'attaccante coreano sarà dunque costretto a lasciare il calcio? La risposta potrebbe dipendere proprio dal cammino della sua Corea del Sud [VIDEO]al mondiale in Russia. Infatti, se Son e compagni dovessero disputare una dignitosa Coppa del Mondo, il calciatore potrebbe essere esonerato dalla caserma per evidenti meriti sportivi e, di conseguenza, potrebbe proseguire senza intoppi la sua promettente carriera calcistica.

Il precedente

Non sono molti i giocatori della Corea del Sud che hanno lasciato traccia nei maggiori campionati europei. Oltre a Son, però, risulta impossibile dimenticare Park Ji-Sung. All'ex centrocampista del Manchester United, infatti, grazie a un incredibile quarto posto ottenuto ai mondiali del 2002, raggiunto eliminando le corazzate Italia e Spagna (seppur con moltissime polemiche arbitrali), fu concesso di non prender parte al servizio militare obbligatorio.

Insomma, nonostante risulti difficile stabilire a priori quale risultato possa esser considerato soddisfacente per la federazione coreana, è fuori discussione che, un quarto posto nel girone, apparirebbe come un finale molto deludente.

Un'altra possibilità?

Anche se, malauguratamente, la Corea del Sud dovesse terminare il girone all'ultimo posto, l'attaccante Son potrebbe avere ancora altre due ultime possibilità per evitare il servizio militare. La federazione coreana, infatti, potrebbe concedere al calciatore del Totthenam due ulteriori proroghe in coincidenza con i giochi asiatici che si svolgeranno ad agosto e la Coppa d'Asia che inizierà ufficialmente a gennaio negli Emirati Arabi. In quelle due occasioni, la stella della Corea del Sud dovrà trascinare la sua squadra al successo, altrimenti...Son dolori.