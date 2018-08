Il Napoli sarà chiamato a disputare la seconda amichevole di lusso tra pochi giorni. Dopo aver affrontato il Liverpool [VIDEO], dovrà vedersela contro il Borussia Dortmund. L’appuntamento con la partita è fissato per martedì 7 agosto alle ore 19.30 a San Gallo. I tifosi azzurri potranno vederla in diretta tv su Mediaset Premium (streaming su Premium Play). In alternativa verrà trasmessa in pay-per-view su TIMVision. Sarà un test importante per i ragazzi di Carlo Ancelotti in vista del debutto in campionato. Non sarà semplice la sfida contro la squadra di Lucien Favre, anche se non è più al top come qualche anno fa.

Precedenti tra le due formazioni

Il Napoli ha incrociato il Borussia Dortmund nella fase a gironi della Champions League nella stagione 2013/14.

Il match al San Paolo finì 2-1 per i padroni di casa, che aprirono le marcature con Gonzalo Higuaín nel primo tempo e raddoppiarono con Lorenzo Insigne nella ripresa. Un autogol di Juan Camilo Zúñiga fece accorciare le distanze agli ospiti. La partita al Signal Iduna Park terminò 3-1 per i tedeschi: Marco Reus portò in vantaggio i gialloneri, dopodiché raddoppiò Jakub Błaszczykowski. Prima del terzo goal firmato da Pierre-Emerick Aubameyang, ci fu la rete di Lorenzo Insigne. Il Napoli, nonostante ottenne 12 punti nel Gruppo F a pari punti Borussia Dortmund e Arsenal, fu eliminato dalla Champions League per differenza reti. I tedeschi continuarono l’avventura fino ai quarti di finale, dove si arresero al Real Madrid, futuro campione d’Europa, mentre gli inglesi si fermarono agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco.

Azzurri a caccia di un risultato di prestigio

Stavolta si tratterà solamente di un’amichevole, ma il Napoli vorrà comunque conquistare una vittoria di prestigio. Carlo Ancelotti sa come battere il Borussia Dortmund e da allenatore del Bayern Monaco ha vinto per due volte la DFL-Supercup: nel 2016 con il risultato di 2-0, poi nel 2017 con il risultato di 7-6 dopo i calci di rigore. In Bundesliga, invece, vanta una vittoria (4-1 in casa) e una sconfitta (0-1 in trasferta). C’è poi un incrocio in DFB-Pokal con sconfitta per 2-3 in semifinale. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, ricordiamo ai tifosi partenopei che sabato 11 agosto si disputerà l’amichevole con il Wolfsburg, altro match visibile su Mediaset Premium. La settimana successiva, poi, ci sarà il debutto in campionato. Il Napoli avrà un inizio in salita, con la trasferta di Roma contro la Lazio alla 1ª giornata, dopodiché ospiterà il Milan alla 2ª giornata di Serie A [VIDEO].