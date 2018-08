La Serie A riparte e lo fa con un big match alla prima giornata di campionato. Questa sera, infatti, alle ore 20.30 si disputerà l'attesissimo match Lazio-Napoli allo stadio Olimpico di Roma. La gara vede in campo due formazioni che, nelle ultime stagioni, hanno navigato nelle zone alte della classifica. I biancocelesti tenteranno di iniziare nel migliore dei modi, per dimenticare il 'drammatico' confronto con l'Inter che tolse ai laziali la qualificazione in Champions League all'ultima giornata di campionato. Il Napoli, invece, cercherà di mettere in pratica i consigli del nuovo allenatore Carlo Ancelotti arrivato nella città partenopea con grandi ambizioni [VIDEO].

Le probabili formazioni

La Lazio partirà con diverse novità di formazione rispetto allo scorso anno. A difendere la porta biancoceleste sarà Strakosha, in difesa spazio al neo-acquisto Acerbi che partirà titolare al fianco dei suoi nuovi compagni di squadra Marusic, Caceres, Radu. Nel folto centrocampo dovrebbero partire titolari Parolo, Milinkovic Savic, Badelj e Durmisi con Luis Alberto in posizione da trequartista dietro l'unica punta. In attacco spazio al bomber, Ciro Immobile, che lo scorso anno ha chiuso la stagione segnando ben 29 reti in Serie A.

Il Napoli [VIDEO], invece, dovrebbe in campo con Karnezis tra i pali. La difesa sarà composta da due difensori centrali Albiol e Koulibaly e due terzini Mario Rui e Hysay. A centrocampo dovrebbero agire Allan, Hamsik, Ruiz.

In attacco spazio alla fantasia di Insigne e Callejon con Milik prima punta.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Acerbi, Caceres, Radu; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Badelj, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Berisha, Murgia

Squalificati: Leiva, Patric, Lulic

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti

Indisponibili: Ghoulam, Meret, Younes

Dove vedere la partita

Lazio-Napoli sarà trasmessa su Dazn, la nuova piattaforma che inizia dunque alla grande proponendo quello che viene considerato il match di cartello della 1^ giornata. L'evento sarà preceduto da un ricco pre-partita a cura di Diletta Leotta e dell'ex fuoriclasse del Milan, Andriy Shevchenko che condurranno anche il post-gara. Poi, a partire dalle ore 20.30, spazio alla telecronaca di Pierluigi Pardo che sarà affiancato da un ex campione del mondo come Mauro German Camoranesi.