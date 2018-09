Ritorna il massimo campionato di calcio italiano dopo la parentesi delle nazionali. La quarta giornata di Serie A si disputerà il 15-16-17 settembre e in programma c'è il match-clou Napoli-Fiorentina. Si parte sabato alle 15.00 con Inter-Parma [VIDEO] per poi concludere lunedì con il posticipo Spal-Atalanta. Dalla prossima settimana riprendono anche le coppe europee e per questo motivo le 'grandi' impegnate nei trofei continentali saranno protagoniste degli anticipi.

Come noto, Sky e Dazn si sono divise i diritti esclusivi della Serie A. Sette match saranno in diretta tv su Sky e le restanti tre in streaming sulla piattaforma della Perform Group.

Calendario e orari delle partite: si parte con Inter-Parma

Le partite della quarta giornata [VIDEO]di Serie A che saranno visibili su Dazn sono Frosinone-Sampdoria, Genoa-Bologna e Roma-Chievo. Tutte le altre saranno trasmesse dalla rete di Murdoch.

La prima partita di questo turno si terrà a San Siro sabato prossimo 15 settembre ed è Inter-Parma. Il match inizierà alle ore 15.00, i nerazzurri giocano in anticipo perché martedì 18 saranno impegnati in Champions League contro il Tottenham. Nel tardo pomeriggio, ossia alle 18.00, va in scena Napoli-Fiorentina mentre nel serale delle 20.30 c'è Frosinone-Sampdoria.

Domenica si torna a giocare nel lunch-match delle 12.30 con Roma-Chievo. Nel tradizionale orario delle 15.00 sono previste tre partite: Juventus-Sassuolo (Sky Sport, al canale 252), Udinese-Torino e Genoa-Bologna.

Alle 18.00 c'è Empoli-Lazio mentre alle 20.30 Cagliari-Milan (Sky Sport HD, al canale 251). Infine, a chiudere questa quarta giornata di campionato sarà Spal-Atalanta nel posticipo di lunedì sera alle ore 20.30.

Mercoledì 19 settembre si recupera Sampdoria-Fiorentina

La Serie A tornerà poi con la quinta giornata ad iniziare da Sassuolo-Empoli in programma venerdì 21 settembre alle ore 20.30. Durante la prossima settimana, come detto, le 'grandi' saranno impegnate negli incontri di Champions League ed Europa League, ma verrà anche recuperata una partita della prima giornata che saltò a causa della tragedia del Ponte Morandi di Genova, si tratta di Sampdoria-Fiorentina. Il match è in programma mercoledì 19 settembre alle ore 17.00. L'altra gara rinviata, Milan-Genoa, si disputerà invece il 31 ottobre alle 20.30.

Coloro che non possiedono alcun abbonamento alle piattaforme a pagamento, potranno vedere i gol e i momenti salienti domenica in seconda serata con 'La Domenica Sportiva' di Rai Due o con Pressing di Canale 5. Maggiori approfondimenti verranno effettuati anche su TikiTaka di Italia 1 lunedì sera.