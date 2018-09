Buio pesto in casa azzurra, gli uomini di Roberto Mancini vengono sconfitti dal Portogallo al 'Da Luz' di Lisbona e la situazione del gruppo 3 della Lega A di Nations League che pare piuttosto complicata, infatti dopo 2 gare gli azzurri hanno raccolto appena 1 punto. Primo tempo vivace che termina con il risultato di 0 a 0 ma i campioni d'Europa in carica avrebbero meritato il vantaggio con almeno 3 nitide palle goal.Nel secondo tempo gara subito in salita per gli azzurri; infatti al 48esimo minuto i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete messa a segno dall'ex rossonero Andrè Silva che batte il suo ex compagno di squadra Donnarumma.

Nel corso dell'incontro Italia mai pericolosa, Portogallo che gestisce il match senza problemi e che anzi in contropiede rischia il gol del raddoppio; nel finale da segnalare un fallo da 'rosso' di Pepe che l'arbitro Collum sanziona con un semplice giallo. Dopo 4 minuti di recupero, Portogallo batte Italia 1 a 0. Prossimi impegni per gli azzurri, l'11 ottobre contro l'Ucraina in amichevole e il 14 ottobre trasferta sul campo della Polonia.

Risultati del lunedì di Nations League

Questi i risultati dei match disputati questa sera in 'Nations League':

#NationsLeague – Résultats complets de lundi



🧐 La grosse perf est pour _________.



Toutes les fiches: https://t.co/xVBfiPI4ol#PORITA pic.twitter.com/KtHcrKhYM6 — UEFA Nations League (@EURO2020) 10 settembre 2018

Portogallo- Italia, secondo tempo(1-0)

94' Triplice fischio finale allo stadio 'Da Luz', termina 1 a 0 per il Portogallo.

93' Ammonito Pepe.

91' Angolo Italia.

90' 4 minuti di recupero.

86' Angolo Portogallo.

85' CAMBIO PORTOGALLO, entra Sergio Oliveira per Carvalho.

82' Sugli sviluppi di punizione, Caldara mette alto.

81' Punizione per l'Italia.

80' Angolo Italia.

79' CAMBIO ITALIA, entra Belotti per Cristante.

78' Dagli sviluppi del corner ci prova Zaza ma non trova la porta.

77' Angolo Italia.

76' CAMBIO PORTOGALLO, entra Gerson Martins per Bruma.

73' CAMBIO PORTOGALLO, entra Renato Saches per Pizzi;

CAMBIO ITALIA, entra Emerson Palmieri per Criscito.

69' Ammonito Berardi.

68' Portogallo in avanti con Pizzi ma Donnarumma controlla attentamente.

65' Angolo per gli azzurri.

63' Angolo per l'Italia.

59' Chiesa servito da Berardi tira debolmente.

58' CAMBIO ITALIA, entra Berardi per Immobile.

57' Punizione per il Portogallo, ammonito Chiesa.

56' Angolo per l'Italia.

54' OCCASIONE PORTOGALLO con Bernardo Silva, parata strepitosa di Donnarumma.

53' Ancora angolo per i portoghesi.

52' Angolo per il Portogallo.

50' Ancora in fuorigioco Immobile.

49' Immobile colto in fuorigioco.

48' GOOOOOL PORTOGALLO, contropiede guidato da Bruma, la palla giunge ad Andrè Silva che batte Donnarumma, Portogallo Italia 1-0

45' Parte il secondo tempo al 'Da Luz' di Lisbona.

Portogallo - Italia, primo tempo 0-0

Primo tempo piuttosto vivace tra Portogallo e Italia in questa seconda gara di 'Nations League'. Portogallo padrone del campo e che avrebbe meritato in più occasioni il vantaggio, in primis con il salvataggio sulla linea di Romagnoli, in un secondo momento con la traversa colpita grazie alla deviazione di un difensore azzurro dopo il cross di Mario Rui e infine con una botta dalla distanza di Carvalho terminata di poco fuori. Italia poco cattiva e nell'intervallo Mancini si farà sentire con i suoi, unica nota positiva del primo tempo azzurro l'esordio in nazionale dello 'spallino' Lazzari.

45' FINE PRIMO TEMPO, senza recupero; 0-0 all'intervallo.

43' Ammonito Neves.

42' Ammonito Criscito.

41' Ci prova Jorginho al volo ma nulla di fatto.

39' Angolo per l'Italia dopo una breve fase di studio.

37' Secondo angolo consecutivo per gli azzurri.

36' Angolo per l' Italia che respira un pò.

35' OCCASIONE PORTOGALLO, Carvalho calcia bene da fuori area, palla di poco fuori.

34' Il Portogallo reclama il rigore, ma l'arbitro Collum sorvola.

31' TRAVERSA PORTOGALLO, su tiro deviato di Mario Rui.

30' Contropiede Portogallo, ma Bruma calcia a lato.

29' Sprint di Lazzari sulla fascia di competenza ma Bruma anticipa Immobile in angolo.

26' OCCASIONE PORTOGALLO, Romagnoli salva sulla linea sul tiro di Bernardo Silva.

25' Buona occasione per l'italia ma Immobile servito di tacco da Zaza viene anticipato.

20' Errore difensivo di Caldara, ma Andrè Silva non impensierisce Donnarumma.

18' Buona azione dell'Italia, libera la difesa portoghese.

16' Bruma ci prova ma il suo tiro finisce fuori.

15' Ci prova Chiesa da fuori, Rui Patricio controlla.

14' Cristante sbaglia il disimpegno ma non ne approfitta il Portogallo

12' Immobile pescato in offside, sempre 0 a 0 tra Portogallo e Italia

10' Immobile guadagna il primo angolo per gli azzurri

6' Secondo angolo per i lusitani.

4' Dagli sviluppi dell'angolo, Carvalho colto in fuorigioco.

4' Primo angolo per il Portogallo

2' Primo 'strappo' di Chiesa che mette al centro senza trovare un proprio compagno al centro dell'area

1' L'arbitro scozzese Collum da il via a Portogallo - Italia.

Ore 20.41: inni nazionali di Portogallo e Italia.

Ore 20.20: le immagini dallo spogliatoio azzurro al 'Da Luz'

#Nazionale⚽️

Si scaldano i motori all'"Estadio do Sport Lisboa e Benfica"🏟️

Meno di un'ora al calcio d'inizio di #PortogalloItalia🇵🇹🇮🇹, secondo impegno degli #Azzurri in #NationsLeague



Ecco qualche scatto dallo spogliatoio dei ragazzi di #Mancini📸#VivoAzzurro #PORITA pic.twitter.com/T35aiXamyp — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 10 settembre 2018

Portogallo - Italia: le formazioni ufficiali

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Mario Rui; Carvalho, Neves; Pizzi; Bernardo Silva, Andrè Silva, Bruma. ALL. Santos.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Lazzari, Romagnoli, Caldara, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Zaza, Immobile, Chiesa. ALL. Mancini.

Stasera alle 20.45 l'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo per il secondo match di 'Uefa Nations League', affrontando allo stadio 'Da Luz' di Lisbona i padroni di casa del Portogallo, campione d' Europa in carica.Nel primo match di 'Nations League' [VIDEO] gli azzurri hanno pareggiato per 1 a 1 contro la Polonia; mentre il Portogallo ha riposato nell'ambito di questo torneo, ma ha comunque giocato in amichevole a Faro pareggiando per 1 a 1 contro i vicecampioni del mondo della Croazia.

Diretta Portogallo - Italia: info tv e streaming

Portogallo - Italia verrà trasmessa da Rai Uno con il commento di Alberto Rimedio. Per chi non avrà la possibilità di godersi la partita a casa, il sito web Rai Play offre comunque la possibilità di gordersi questo secondo impegno stagionale degli uomini di Mancini. La Rai trasmette in esclusiva le gare dell'Italia, mentre le altre gare del torneo vengono trasmesse in esclusiva da Mediaset, e nello specifico da Canale 5.

Portogallo - Italia: le probabili formazioni

Mister Mancini potrebbe ripartire dal 4-3-3 con alcuni cambi rispetto al match contro la Polonia. Davanti a Donnarumma, al centro della difesa confermati i due centrali della Juventus, Bonucci e Chiellini; al posto di Biraghi lanciato Lazzari, mentre sull'altro versante del campo spazio a Criscito. A centrocampo imprenscindibile Joringho, in gol contro la Polonia, ai suoi lati dovrebbero agire Gagliardini e Bonaventura al posto di Pellegrini impalpabile venerdì scorso; in attacco tridente composto da Chiesa, Immobile e Berardi. Ma il tecnico di Jesi avrebbe in mente di passare al 4-4-2; in caso di cambio di modulo davanti a Donnarumma linea difensiva composta da Criscito, Bonucci, Chiellini e Lazzari; a centrocampo Jorgingho e Gagliardini, mentre sugli esterni agirebbero Chiesa e Bonaventura; in attacco spazio a Zaza e Immobile.

Fernando Santos, C.T dei lusitani deve rinunciare a Cristiano Ronaldo, per l'occasione squalificato e non convocato. Portoghesi che si disporranno a specchio rispetto agli azzuri con il classico 4-3-3; davanti a Rui Patricio linea difensiva a 4 composta da Cancelo, Pepe, Neto e Guerreiro; a centrocampo Sanches, Carvalho e Bruno Fernandes; in attacco Bernardo Silva, Andrè Silva e Gonçalo Guedes.

Ecco le probabili formazioni [VIDEO] che scenderanno in campo questa sera a Lisbona:

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Neto, Guerreiro; Renato Sanches, Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Andrè Silva, Gonçalo Guedes. ALL. Santos.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Lazzari, Chiellini, Bonucci, Criscito; Gagliardini, Jorgingho, Bonaventura; Berardi, Immobile, Chiesa. ALL. Mancini.

Portogallo - italia, i precedenti

I precedenti tra le due squadre sono esattamente 25, l' Italia ha trionfato per ben 18 volte, a cospetto di 5 successi dei lusitani e ben 2 pareggi. Il primo incontro tra le due nazionali si è disputato a Lisbona nel giugno del 1925 e ha visto la vittoria del Portogallo, che trionfato altre 4 volte, esattamente nel 1928, 1957,1976 e 2015, ultimo confronto tra le due nazionali. Azzurri vincenti ben 18 volte a partire dal primo match disputato al 'Filadelfia' di Torino e per finire all'amichevole di Zurigo del 2013. I testa a testa tra le due nazionali vede anche 2 pareggi, il primo in amichevole nel 1967 e il secondo nel 1992 nella Us.Cup.

Nations League, le gare del lunedì

Ecco le partite in programma nel lunedì di Nations League:

Lega A: Portogallo - Italia, ore 20.45;

Lega B: Svezia - Turchia, ore 20.45;

Lega C: Montenegro - Lituania, ore 20.45;

Lega C: Scozia - Albania, ore 20.45;

Lega C: Serbia - Romania, ore 20.45;

Lega D: Andorra - Kazakistan, ore 20.45;

Lega D: Kosovo - Far Oer, ore 20.45;

Lega D: Malta - Azerbaigian, ore 20.45.

La #NationsLeague continue ce soir, avec un alléchant 🇵🇹 - 🇮🇹 🔥



Quel match allez-vous regarder❓ pic.twitter.com/OIWQCTlH6m — UEFA Nations League (@EURO2020) 10 settembre 2018