Atalanta-Juventus. Alle ore 15 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo andrà in scena il primo anticipo della 13^ giornata del campionato di Serie A, infatti l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita la Juventus di Maurizio Sarri. Un match importante per entrambe le squadre, con la 'Dea' che cerca un'iniezione di fiducia in vista dell'importante match di Champions di martedì 26 novembre contro la Dinamo Zagabria, match che si giocherà a 'San Siro' alle ore 21; mentre i bianconeri vogliono continuare la serie di vittorie e vogliono portarsi momentaneamente a +4 sull'Inter che in serata scenderà in campo allo stadio 'Olimpico Grande Torino' contro i granata di Walter Mazzarri.

I bergamaschi sono al 5° posto in classifica con 22 punti all'attivo (6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dal pareggio 0-0 contro la Sampdoria nella gara disputata a 'Marassi' prima della sosta per le nazionali; mentre i bianconeri sono in testa a questo campionato con 32 punti conquistati (10 vittorie e 2 pareggi) e sono reduci dalla vittoria per 1-0, ottenuta prima della sosta contro il Milan per all' 'Allianz Stadium'. Atalanta-Juventus sarà arbitrata dal signor Gianluca Rocchi di Firenze, coaudiuvato dai signori Peretti e Cecconi, al Var ci sarà Doveri.

Atalanta-Juventus, le scelte di Gasperini e Sarri

Atalanta-Juventus, probabili undici di partenza. QUI ATALANTA- Mister Gasperini per questo match deve fare a meno degli squalificati Malinovskyi ed Ilicic e del non convocato Zapata, il colombiano è ancora acciaccato.

Modulo 3-4-1-2 per il tecnico nerazzurro con Gollini tra i pali; la difesa sarà composta da Toloi, Palamino e Masiello; a centrocampo sugli esterni Hateboer e Gosens con de Roon, Freuler e Gosens in mezzo al campo; Pasalic sarà il trequartista alle spalle della coppia d'attacco composta da Gomez e Muriel.QUI JUVENTUS- Mister Sarri dovrà fare a meno di Ronaldo non convocato per scelta tecnica, ma non ci saranno anche gli infortunati Alex Sandro, Rabiot e il lungodegente Chiellini.

Modulo 4-3-1-2 per il tecnico bianconero con Szczesny in porta; Cuadrado, Bonucci, de Ligt e De Sciglio saranno i quattro difensori; in mezzo al campo spazio per Khedira, Pjanic e Matuidi; Ramsey agirà da trequartista alle spalle dei due attaccanti che saranno Dybala e Higuain.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. All. Gasperini.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Higuain. All. Sarri.

«L’ @Atalanta_BC è una squadra con grandi qualità tecniche»

Atalanta-Juventus, i precedenti

Atalanta-Juventus. Il bilancio delle sfide tra bergamaschi e bianconeri è di 130 incontri con 70 vittorie della Juventus,45 pareggi e solo 15 vittorie nerazzurre.

L'ultimo precedente in assoluto risale alla sfida di Coppa Italia del 30 gennaio scorso con netto successo della 'Dea' per 3-0, mentre l'ultima gara in campionato risale al 'boxing-day' del 26 dicembre 2018 quando Atalanta e Juventus pareggiarono per 2-2.