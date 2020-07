Alle ore 19:30 di giovedì 23 luglio alla 'Dacia Arena' di Udine (a porte chiuse) l'Udinese di Luca Gotti ospiterà la Juventus di Maurizio Sarri, il match è valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A.

I friulani sono in cerca della matematica salvezza, infatti occupano la 16^ posizione in classifica con 36 punti (9 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta del 'San Paolo' contro il Napoli per 2-1: attualmente hanno sette lunghezze di vantaggio sul Lecce terz'ultimo.

La Juventus è invece vicinissima al nono scudetto consecutivo, infatti alla formazione di Sarri bastano 4 punti per laurearsi Campione d'Italia: i torinesi sono primi in classifica con 80 punti (25 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dal successo dell' Allianz Stadium per 2-1 contro la Lazio con Cristiano Ronaldo decisivo e autore di una doppietta.

Udinese-Juventus sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna e sarà coaudiuvato da Tardino e Scarpa, il quarto uomo sarà Prontera. Al Var ci sarà Piccinini con assistente Alassio.

Udinese-Juventus, probabili formazioni: le scelte di Gotti e Sarri

Nell'Udinese mister Gotti si affiderà al consueto 3-5-2 con Musso tra i pali; i tre difensori saranno Troost-Ekong, Nuytinck, De Maio con quest'ultimo in vantaggio su Samir; gli esterni di centrocampo saranno Stryger Larsen e Sema con De Paul, Walace e Fofana in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Lasagna e Nestorovski. Nei friulani out Prodl, Jajalo, Mandragora e Teodorczyk per infortunio.

Per la Juventus mister Sarri risponderà con il 4-3-3 con Szczesny in porta; i due terzini saranno Cuadrado ed Alex Sandro con Rugani e De Ligt al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per Rabiot, Bentancur e Pjanic; il tridente offensivo sarà composto da Ronaldo, Dybala e Douglas Costa.

Sarri dovrà fare a meno dello squalificato Bonucci e degli infortunati Khedira e De Sciglio, mentre Higuain è in dubbio.

Le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Musso, Troost-Ekong, Nuytinck, De Maio (Samir), Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema, Lasagna, Nestorovski. All. Gotti.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Bentancur, Pjanic, Ronaldo, Dybala, D.Costa.

All. Sarri.

Come seguire Udinese-Juventus in tv e streaming

Il match Udinese Juventus, valevole per la 35^ giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport 251.

Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.