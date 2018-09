Dopo la sosta per le Nazionali è pronto a ripartire il campionato italiano di Serie A. La quarta giornata sarà inaugurata dall'anticipo di sabato, alle ore 15, tra Inter e Parma allo Stadio Meazza, mentre alle 18 sarà il turno del Napoli, che affronterà la Fiorentina allo stadio San Paolo mentre la sera sarà la volta di Frosinone e Sampdoria. Un turno che si chiuderà lunedì sera, con il Monday Night delle 20:30 che vedrà affrontarsi Spal e Atalanta. Le altre due squadre impegnate in Champions League, Roma e Juventus, saranno impegnate rispettivamente domenica alle 12:30 contro il Chievo Verona e alle 15 contro il Sassuolo all'Allianz Stadium.

Serie A, i pronostici degli anticipi della quarta giornata

La quarta giornata di campionato si aprirà con tre anticipi al sabato: Inter-Parma, Napoli-Fiorentina e Frosinone-Sampdoria. Scopriamo insieme i pronostici di queste prime tre sfide:

Inter-Parma, sabato 15 settembre ore 15: La quarta giornata si apre con l'anticipo del Meazza (qui le probabili formazioni [VIDEO]), con un pubblico che si preannuncia dalle grandi occasioni con oltre cinquantamila spettatori. I nerazzurri non possono fallire visto che hanno già perso cinque punti nelle prime due giornate, contro Sassuolo e Torino. Inoltre. lo scorso anno i nerazzurri hanno praticamente sempre vinto dopo la sosta per le Nazionali. Pronostico: 1.

Napoli-Fiorentina, sabato 15 settembre ore 18: La gara del San Paolo è probabilmente la più interessante della quarta giornata.

Si affrontano due squadre a pari punti, a quota sei, con obiettivi diversi visto che gli azzurri vogliono contendere lo scudetto alla Juventus mentre i viola vogliono tornare in Europa. Gara molto equilibrata, in cui sconsigliamo di puntare su un segno fisso. Pronostico: Gol.

Frosinone-Sampdoria, sabato 15 settembre ore 20:30: Ultima gara a porte chiuse per i ciociari dopo quella giocata contro il Bologna, finita 0-0. La squadra di Longo non è partita bene e anche contro i blucerchiati sembra difficile pensare di strappare punti, soprattutto se l'undici di Giampaolo confermerà le buone impressioni mostrate contro il Napoli. Pronostico: 2.

I pronostici della quarta giornata

Questi i pronostici, invece, del resto delle partite della quarta giornata di campionato:

Roma-Chievo Verona, domenica 16 settembre ore 12:30: La squadra di Di Francesco cerca il riscatto dopo il pari contro l'Atalanta e la sconfitta contro il Milan. Un altro passo falso potrebbe far perdere il contatto dalle posizioni di vertice ai giallorossi.

Pronostico: 1.

Udinese-Torino, domenica 16 settembre ore 15: Alla Dacia Arena si preannuncia una gara equilibrata tra due squadre che cercano il riscatto dopo la deludente stagione dello scorso anno. Alla luce di ciò nessuna delle due squadre vorrà perdere e, dunque, mostrerà attenzione prima a non prenderle che a vincere. Pronostico: X/Under 2,5.

Juventus-Sassuolo, domenica 16 settembre ore 15: All'Allianz Stadium va in scena un inedito scontro diretto per la testa della classifica, con i bianconeri [VIDEO] primi a nove punti, seguiti dai neroverdi a quota sette. Nonostante ciò la differenza di qualità in campo è notevole e dovrebbe vedersi nella prossima sfida. Pronostico: 1/Over 2,5.

Genoa-Bologna, domenica 16 settembre ore 15: Allo stadio Ferraris di Genova il Genoa cerca il riscatto dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo prima della sosta mentre il Bologna non ha ancora segnato una rete in questo campionato. La squadra di Ballardini, a nostro avviso, parte favorita. Pronostico: 1.

Empoli-Lazio, domenica 16 settembre ore 18: La squadra di Simone Inzaghi vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Frosinone prima della sosta, dopo le due sconfitte subite contro Napoli e Juventus. Come il match di Torino, anche in questo caso la differenza di qualità delle due rose sembra notevole e, sulla carta, il pronostico appare scontato. Pronostico: 2/Over 2,5.

Cagliari-Milan, domenica 16 settembre ore 20:30: Il Milan vuole dare continuità al successo ottenuto contro la Roma prima della sosta e parte favorito nel match della Sardegna Arena. La squadra di Maran, però, ha dimostrato di poter creare qualche insidia a qualunque avversario. Pronostico: 2/Gol.

Spal-Atalanta, lunedì 17 settembre ore 20:30: A Ferrara va in scena il Monday Night che chiuderà la quarta giornata di campionato. La squadra di Semplici è la vera rivelazione di questa prima parte di campionato, con sei punti in tre partite, e ha dimostrato di poter insidiare chiunque. Dal suo canto l'Atalanta non può fallire dopo la sconfitta subita in casa contro il Cagliari. Ci aspettiamo un match ricco di gol ma, allo stesso tempo, molto equilibrato. Pronostico: X/Gol.