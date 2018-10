Cagliari e Bologna si affrontano per il secondo anticipo dell'ottava giornata di Serie A. La situazione delle due squadre è alquanto delicata poiché i padroni di casa hanno 6 punti in classifica (17° posto) venendo da quattro risultati negativi consecutivi. Gli ospiti hanno un punto in più, 7, ma vengono da un'interessante vittoria contro l'Udinese per 2-1. Una vittoria di uno dei due team farebbe sicuramente rifiatare la quadra vincente che potrebbe allontanarsi almeno momentaneamente dalla zona retrocessione. Venendo alle quote, la vittoria del Cagliari [VIDEO]è data in media a 2,00, il segno X a 3,20 e la vittoria del Bologna pagante invece 3,85 volte la posta giocata.

La partita sarà probabilmente in bilico sino alla fine ed il consiglio sul pronostico è quello di puntare sul 'Gol Ospite' dato a 1,47. Per coloro che volessero azzardare invece anche il segno 'X2' potrebbe rivelarsi vincente.

Cagliari-Bologna: probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Romagna, Cappitelli, Srna; Barella, Bradaric, Castro; Joao Pedro; Pavoletti, Sau.

Allenatore: Rolando Maran.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Dijks, Nagy, Dzemaili, Nagy, Mattiello, Pulgar; Santander, Falcinelli.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Diretta Cagliari-Bologna: disponibile lo streaming su Sky Go

Cagliari Bologna, l'anticipo del sabato, sarà disponibile in diretta tv esclusivamente su Sky [VIDEO].

Per chi volesse seguire invece il match in mobilità, attraverso uno smartphone o un tablet dotati di connessione internet, è possibile scaricare l'applicazione Sky Go. Il servizio è ovviamente dedicato a tutti coloro i quali hanno un abbonamento con la pay tv. Ricordiamo che il match non va in onda su Dazn, che per la settimana in corso propone invece: Empoli-Roma, Genoa-Parma, Lazio-Fiorentina.