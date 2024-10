Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus, ha subito un grave infortunio durante il match di Champions League contro il Lipsia, costringendolo a lasciare il campo dopo pochi minuti di gioco. Nonostante le speranze dei tifosi, la notizia confermata dagli esami medici effettuati al JMedical ha messo fine alla sua stagione. Questo infortunio rappresenta un duro colpo per la Juventus di Thiago Motta, che si trova ora a dover fronteggiare una pesante assenza in difesa. I bianconeri potrebbero dover valutare diverse opzioni, dalle soluzioni interne al mercato degli svincolati, per sostituire Bremer in questo delicato momento della stagione.

Esami clinici e diagnosi definitiva

La mattina successiva all’infortunio, Bremer si è recato presso il JMedical per sottoporsi agli esami diagnostici che hanno confermato la gravità della situazione. La società ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui si evidenzia la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un infortunio che richiede tempi di recupero lunghi e un intervento chirurgico. Per il difensore brasiliano, si prospetta un lungo periodo di riabilitazione, con il rientro previsto non prima della prossima stagione. Questo tipo di infortunio, purtroppo, non è raro nel calcio e rappresenta una delle sfide più complesse da affrontare sia fisicamente che mentalmente per un giocatore.

Bremer dovrà affrontare un lungo percorso prima di tornare a disposizione.

Le possibili soluzioni interne

L'allenatore della Juventus, in seguito all'assenza di Bremer, potrebbe optare per una formazione simile a quella utilizzata contro il Lipsia dopo l'infortunio del brasiliano: Gatti e Kalulu come coppia centrale, con Savona a destra e Cambiaso sulla fascia opposta.

Un'altra possibilità sarebbe quella di far entrare Danilo, che potrebbe prendere il posto di uno dei due difensori centrali o giocare come terzino destro. Tra le opzioni figura anche Cabal, ex Verona, che finora è stato impiegato principalmente a sinistra, ma è in grado di adattarsi anche al ruolo di centrale se necessario.

Juventus, si guarda agli svincolati

Per riuscire a colmare questa importante assenza la Juventus si starebbe guardando attorno, valutando eventuali profili di qualità ed esperienza nella lista degli svincolati. Tra questi vi sono profili di lusso come Sergio Ramos. La scelta di un giocatore svincolato potrebbe offrire una soluzione temporanea ma efficace, soprattutto se si considera che Thiago Motta ha bisogno di rinforzi immediati. Tuttavia, un’altra possibilità per il tecnico potrebbe essere quella di puntare su risorse interne, promuovendo giovani o cambiando assetto tattico. La decisione finale sarà cruciale per le ambizioni della squadra in questa fase della stagione.