Milan-Olympiacos FINITA - Termina con la vittoria della squadra di casa una partita combattuta e ribaltata dai ragazzi di Gennaro Gattuso. Tre punti fondamentali per lo sviluppo del girone. Altra vittoria di un'italiana in Europa dopo i recenti successi di Inter, Juventus, Napoli e Roma. Adesso toccherà alla Lazio portare alto il nome dell'Italia. Dallo stadio San Siro di Milano è tutto: arrivederci alla prossima diretta, qui le azioni salienti ed i video.

79' - Gol! Patrick Cutrone (AC Milan [VIDEO]): il Milan sembra aver chiuso la partita, 3-1.

76' - Gonzalo Higuain finalizza un'azione decisamente complessa. Ottimo il lavoro fatto da Hakan Calhanoglu.

Milan in VANTAGGIO!

70' - Patrick Cutrone (AC Milan) si fa perdonare e mette in rete: tiro forte e preciso, nessuna possibilità per il portiere avversario. Patrick festeggi con il solito cuore verso la tribuna.

45' - Riprende la partita!

Milan-Olympiacos, FINE PRIMO TEMPO: termina con il punteggio di 1 a 0 per la squadra ospite il primo tempo della gara valida per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Molte azioni dei padroni di casa che però non sono riusciti a trovare via del gol, facendosi al contempo sopraffare dagli ospiti che hanno approfittato di una piccolissima disattenzione avversaria. Gennaro Gattuso nel secondo tempo si farà sicuramente sentire.

28' - MIlan batte un calcio d'angolo con Biglia: nulla di fatto, ancora 0-1

20' - I padroni di casa del Milan stanno dominando la partita ma non riescono ancora a trovare la via del gol.

13' - Miguel Guerrero (Olympiakos) ha segnato. la squadra ospite, a sorpresa, in vantaggio.

6' - Samu Castillejo (AC Milan) ha segnato ma il gol non era regolare, fuorigioco: risultato invariato.

MIlan-Olympiacos: comunicate le FORMAZIONI UFFICIALI.

Milan (4-3-3) Reina, Rodriguez, Zapata, Romagnoli, Calabria; Biglia, Bakayoko, Bonaventura; Higuain, Castillejo, Suso.

(4-3-3) Reina, Rodriguez, Zapata, Romagnoli, Calabria; Biglia, Bakayoko, Bonaventura; Higuain, Castillejo, Suso. Olympiacos (4-2-3-1): Jose Sa; Koutris, Roderick, Kiss, Torosidis; Guilherme, Natcho; Fetfatzidis, Nahuel, Yaya Toure; Guerrero.

Our line-up for this evening's #UEL match with @olympiacos_org: @G_Higuain is back from the start

Gli 11 scelti da Mister Gattuso per #MilanOlympiacos: il Pipita al rientro dal primo minuto pic.twitter.com/32unt3etrb — AC Milan (@acmilan) 4 ottobre 2018

Milan-Olympiacos: sfida terminata 3-1

Milan-Olympiacos sarà il primo match con impegnata un'italiana, di oggi 4 ottobre, valido per la seconda giornata dell'Europa League.

Dopo aver visto i successi delle 4 italiane (Juventus - Roma - Inter - Napoli) in Champions League toccherà al Milan tenere alto il nome del nostro Paese in Europa. I rossoneri sono favoriti, con i bookmakers che quotano la vittoria dell'Olympiacos 8.50 volte la posta giocata: il pareggio è invece dato a 4.5. Importante sottolineare, per quanto riguarda le formazioni, la possibile presenza dal primo minuto di Higuain.

Diretta Milan-Olympiacos: incontro live su Sky

Allenatore: Gennaro Gattuso.

We're back in action at the San Siro tonight. Let's do this, boys! 🔜

Questa sera si torna in campo: ci vediamo presto San Siro! 🔜#MilanOlympiacos #UEL pic.twitter.com/7kmGqqihfM — AC Milan (@acmilan) 4 ottobre 2018

Allenatore: Pedro Martins.

Milan-Olympiacos: lo streaming sull'applicazione Sky Go

La diretta Milan-Olympiacos sarà visibile su Sky Sport a partire dalle ore 18.55. Per coloro che volessero seguire il match anche lontano da casa è possibile scaricare l'apposita app Sky Go. La partita non vorrà mandata in onda in chiaro poiché questa settimana la scelta è ricaduta su Eintracht-Lazio [VIDEO], che andrà in diretta televisiva su Tv8. A rotazione, in ogni giornata dell'Europa League, un incontro della competizione finisce in chiaro sul canale che fa comunque capo al gruppo Sky.