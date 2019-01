Advertisement

Il Calciomercato invernale italiano sta entrando nella sua fase decisiva: stretta finale della Juve per Aaron Ramsey dall'Arsenal, colpo Godin quasi andato a segno per l'Inter e tante (forse troppe) voci per quanto riguarda eventuali acquisti e cessioni in orbita partenopea. Proviamo dunque a tirare le somme sul mercato azzurro in entrata e quello in uscita, tenendo conto anche delle recenti dichiarazioni degli agenti dei giocatori.

Kouamè

Trattativa in dirittura d'arrivo quella tra Napoli e Genoa per il giovane attaccante ivoriano, Christian Kouamè.

Il Mattino non ha dubbi: l'affare è praticamente chiuso, con i club che sarebbero già allo scambio dei contratti via mail. Nelle casse del Genoa oltre 20 milioni di euro, col giocatore che resterebbe in Liguria almeno fino a giugno.

Rog

Giunto a Napoli nell'agosto del 2016, il centrocampista croato classe '94 ha faticato a trovare spazio in squadra sia sotto la guida di Sarri, sia nell'attuale stagione con Ancelotti. Forte l'interesse dell'Eintracht Francoforte, con la società partenopea pronta a valutare l’ipotesi prestito.

Hysaj

Che l'umore del terzino albanese non sia alle stelle in questa stagione non è più un segreto, soprattutto dopo la bocciatura in Champions League, dove Ancelotti ha preferito affidare la fascia destra al centrale di difesa Nikola Maksimovic. Ecco dunque che il procuratore Giuffrida non ha esitato nel manifestare il proprio disappunto sull'attuale ruolo in rosa del suo assistito: “Poteva andare al Chelsea, Ancelotti però bloccò tutto, dicendo pubblicamente che avrebbe puntato su di lui. I fatti dicono che, delle ultime quattro gare, Hysaj ne ha giocata solo una.

Probabilmente non è più così importante per il tecnico, che forse non lo reputa più un titolare. Se così fosse, se c’è da togliere il disturbo, lo faremo…”. Chelsea e Lazio alla finestra, con Sarri che riaccoglierebbe a braccia aperte l'albanese e la Lazio che pare essersi fatta avanti nell'offrirgli un posto da titolare.

Allan e Koulibaly

Possono dormire sonni tranquilli i supporter partenopei: Allan e Koulibaly non si muovono, almeno non adesso. Sebbene le offerte per entrambi i giocatori siano altissime (si parla di 80 milioni per Allan e di oltre 100 milioni per Koulibaly), il club del patron De Laurentiis non pare esser intenzionato ad ascoltare e valutare offerte nel corso dell'attuale finestra di mercato.