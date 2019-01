Advertisement

Iniziato il Calciomercato invernale della Fiorentina subito col colpo Luis Muriel, c’è intanto chi la Viola vorrebbe comprarla e si lascia andare a promesse straordinarie, anche se ad oggi difficilmente attuabili.

Luis Muriel alla Fiorentina

Con Simeone fermo a 4 reti e senza una vera riserva dell’argentino in rosa, a parte i giovanissimi Vlahovic e Graciar, la dirigenza della Fiorentina ha visto bene di dare a Mister Pioli un altro attaccante di rilievo e così è arrivato il prestito di Luis Muriel dal Siviglia, con diritto di riscatto a favore della società viola.

Calciomercato Fiorentina: ora si cerca un centrocampista ed un esterno difensivo

Il mercato delle urgenze è finito qui, ma entro il 31 gennaio Corvino vuole provare a portare a Firenze altri 2 giocatori ed in particolare un centrocampista/regista ed un esterno difensivo.

Per il primo profilo si studiano in casa Napoli le situazioni di Rog e Diawara [VIDEO], anche se sono trattative molto difficili, per il secondo è stato mostrato interesse per Castagne dell’Atalanta, giocatore duttile capace di ricoprire il ruolo di esterno, sia destro che sinistro, in un 3-5-2 che con l’arrivo di Muriel potrebbe rappresentare il nuovo modulo preferito da Stefano Pioli.

Sundas: ‘Vogliamo comprare la Fiorentina ed acquistare Leo Messi’

A calciomercato.com l’agente Alessio Sundas ha rilasciato qualche giorno fa delle dichiarazioni sconvolgenti sulla Fiorentina: ‘Continuo a rimanere in contatto con un grosso imprenditore anonimo interessato ad acquistare la Fiorentina. Già 2 anni fa abbiamo provato ad acquistare la Viola dai Della Valle, con un progetto che metteva al centro anche il grande Gabriel Omar Batistuta. Nonostante le prime impressioni positive dei Della Valle, non se ne è fatto più nulla [VIDEO], ma il mio contatto molto importante spera ancora di avere la possibilità di riportare la Viola dove era una tempo".

Ma non è finita qui, perchè Sundas fa anche dei nomi precisi, in particolare quello di uno dei più forti su scala mondiale e cioè di Leo Messi: ‘Una volta acquistata la Fiorentina, proporrò io stesso al Barcellona uno scambio tra Federico Chiesa e Leo Messi.

So che molti parleranno di fantacalcio, ma se il nuovo presidente viola avrà possibilità economiche praticamente illimitate da una parte, ed i miei contatti e buoni rapporti con i procuratori del calciatore ed il Barcellona dall’altra, renderebbero realizzabile anche questo sogno'.