Oggi il mondo del calcio sta ricordando con commozione Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, che ha perso la vita nel marzo 2018 mentre si trovava in ritiro con la squadra viola, avrebbe compiuto trentadue anni. Molti suoi compagni di squadra e di nazionale hanno voluto omaggiarlo facendogli gli auguri. Davide Astori, infatti, è rimasto nel cuore [VIDEO] di tutti gli sportivi ed è per questo motivo i social sono stati inondati da messaggi in suo onore. Anche alcuni giocatori della Juventus hanno avuto un pensiero per il compianto difensore della Fiorentina.

In particolare Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi, sui rispettivi profili Instagram e Twitter, hanno rivolto un dolce pensiero a Davide Astori.

Astori sempre nel cuore di Bernardeschi e Bonucci

Davide Astori era veramente amato da tutti i suoi colleghi e anche oggi, nel giorno in cui il difensore avrebbe compiuto 32 anni, hanno voluto dedicargli un pensiero sui social network.

In modo particolare il capitano della Fiorentina aveva un grande legame di amicizia con Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juve spesso ricorda Astori e poco dopo la sua scomparsa si è fatto tatuare il tredici che era il suo numero di maglia. Questo pomeriggio Bernardeschi con un tweet ha rivolto il suo pensiero a Davide Astori. Oltre al numero 33 bianconero anche Leonardo Bonucci, attraverso Instagram Stories, ha voluto condividere una foto che lo ritrae con il difensore viola e sotto ha aggiunto il seguente messaggio: "Auguri Da, ovunque tu sia il tuo sorriso arriva fin qui". Dunque il ricordo di Astori resta vivo in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e che continueranno a rendergli omaggio per sempre portando avanti i suoi grandi valori e l'esempio che ha dato in questi anni sul rettangolo verde.

L'ex rossonero è già rientrato a Torino

Questa mattina Leonardo Bonucci è rientrato con un giorno di anticipo alla Continassa. Infatti, il numero diciannove bianconero si è presentato nel centro sportivo della Juve per iniziare a prepararsi al match contro il Bologna. Bonucci domani ritroverà [VIDEO]tutti i suoi compagni anche se questa mattina ha già avuto la possibilità di riabbracciare Alex Sandro. Anche il brasiliano ha deciso di tornare alla base un giorno prima rispetto al previsto. Oltre a loro molti altri bianconeri hanno già messo nel mirino i prossimi match e Cristiano Ronaldo da ieri lavora intensamente nella palestra di casa sua.