Stasera, alle ore 20:45, l'Atalanta allenata da Gianpiero Gasperini scenderà in campo per affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri. Il match in programma quest'oggi, valido per i quarti di finale di Coppa Italia si giocherà allo Stadio Atleti Azzurri D'Italia. I bianconeri agli ottavi hanno superato per 0-2 il Bologna. I nero-blu, invece, sono approdati ai quarti battendo il Cagliari per 0-2 in trasferta. La Juve parte con il favore dei pronostici, l'Atalanta però è una squadra difficile da battere.

Il big match di Coppa Italia, Atalanta-Juventus: visibile su Rai Uno e RaiPlay

La partita di Coppa Italia (quarti di finale), Atalanta-Juventus, verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1.

Sarà possibile guardare il match anche in live-streaming su RaiPlay, dove però occorre registrarsi.

La partita di questa sera si preannuncia ricca di spettacolo, entrambe le squadre sono pronte a contendersi la semifinale di Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Atalanta e Juventus

Giampiero Gasperini stasera manderà in campo i suoi calciatori con il modulo 3-4-1-2. In porta è stato confermato Berisha, diventato ormai un vero e proprio veterano della squadra bergamasca. In difesa ci saranno Toloi, Djimsiti e Palomino. A centrocampo agiranno Freuler, Castagne, Hateboer e De Roon. L'argentino Gomez avrà invece il compito di supportare le due punte Zapata e Ilicic.

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, invece, stasera giocherà con il modulo 4-3-3. Il tecnico toscano avrà in lusso di poter schierare dal primo minuto Joao Cancelo, pronto a tornare titolare dopo un lungo infortunio.

Tornerà titolare anche Pjanic, che a centrocampo farà coppia con Bentancur e Matuidi. In attacco ci saranno invece: Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Douglas Costa, quest'oggi, dovrebbe partire dalla panchina.

Probabile formazione, Atalanta (3-4-1-2): Berisha, Toloi, Djimsiti, Palomino, Freuler, Castagne, Hateboer, De Roon, Gomez, Zapata, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Probabile formazione, Juventus (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

La partita di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, è ad eliminazione diretta: chi vince andrà in semifinale, chi perde invece uscirà definitivamente dalla competizione.