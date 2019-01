Annuncio

Tutto pronto per il calcio d'inizio tra Atalanta e Juventus che scenderanno in campo per contendersi un posto tra le semifinaliste di Coppa Italia, già ottenuto dai rossoneri. Il match si terrà allo stadio Atleti Azzurri d'Italia in diretta su Rai 1 alle 20:45. Le due squadre sono due protagoniste di questo Campionato di Serie A: la Juve, prima in classifica ed ancora imbattuta sul campo, ha già ottenuto il primo trofeo vincendo la Supercoppa italiana [VIDEO] grazie al gol di CR7, l'Atalanta invece, dopo una serie di risultati positivi, è riuscita in una formidabile rimonta contro la Roma [VIDEO] che la trattiene sotto i riflettori di questa stagione.

Focus bianconero

Per questi quarti di Coppa Italia, Mister Allegri si ritrova a dover rinunciare a Bonucci in seguito ad un infortunio, ma riprende Pjanic.

Tra i pali Szczesny, in difesa troveremo Chiellini e Rugani centrali sostenuti da Alex Sandro e Cancelo terzini, più avanti Bentancur e Matuidi si concentreranno sul centrocampo che rivedrà anche Khedira, appena recuperato. L'attacco prevede Bernardeschi a sostegno di Cristiano Ronaldo e Dybala, Mandzukic ancora non convocato. I bianconeri non hanno mai perso una partita in Campionato, ma contro i bergamaschi è finita in pareggio, la Dea ha dato del filo da torcere ai juventini che dovranno lottare in questo scontro diretto per ottenere la semifinale.

Focus neroazzurro

L'Atalanta di Gasperini è una squadra che mette in difficoltà le proprie avversarie, ha grinta, compattezza e grande mentalità competitiva, tutti ingredienti fondamentali per questo match di Coppa Italia. Il mister della Dea ha variato la formazione della scorsa partita con la Roma: tra i pali Gollini, verrà sostenuto in difesa da Mancini, Toloi e Dijmsiti.

Il centrocampo vedrà partire titolari Hateboer, De Roon, Pasalic e Gosens, in vantaggio su Castagne per il posto sulla sinistra. Freuler è in dubbio in seguito ad un infortunio recente. In attacco ci sarà l'immancabile trio vincente di questa squadra: Ilicic, Gomez e il super Duvan Zapata. I bergamaschi, con il miglior attacco della Serie A che conta 42 gol, è reduce da una serie di risultati positivi che sicuramente danno carica e determinazione sia alla squadra sia ai tifosi. Mister Gasperini non può che essere soddisfatto dei suoi ragazzi che dimostrano sempre di meritare un posto nella zona alta della classifica l'Atalanta lotta per la zona Champions da cui non è molto lontana.