Stasera alle 18:30 si disputerà la finale di Supercoppa italiana [VIDEO] Juventus-Milan. Il big match si giocherà al King Abdullah Stadium di Gedda dove sono attesi più di 60mila spettatori. L'anno passato, ad aggiudicarsi l'ambito trofeo trofeo fu la Lazio di Simone Inzaghi che all'Olimpico di Roma superò la Juve per 3-2. In questa stagione bianconeri e rossoneri si sono incontrati a San Siro, dove i campioni d'Italia si sono imposti con il risultato di 0-2. La Juve sulla carta arriva alla finale di Supercoppa da favorita, il Milan però proverà a giocarsela alla pari contando sui propri top player.

Dove vedere la finale di Supercoppa italiana: info tv e streaming

La finalissima di Supercoppa italiana, Juventus-Milan, verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiUno.

La super sfida tra bianconeri e rossoneri sarà visibile anche in streaming su Rai Play, disponibile da Tablet, PC e Smartphone. Il match Juventus-Milan si preannuncia ricco di emozioni.

Le probabili formazioni delle due squadre

L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri contro i bianconeri non potrà contare sul bomber croato Mario Mandzukic, out per infortunio. Al posto di Mandzukic, giocherà uno tra Federico Bernardeschi [VIDEO] e Douglas Costa. Il brasiliano al momento sembra leggermente in vantaggio rispetto al suo compagno di squadra. L'altro dubbio riguarda la difesa, dove a contendersi il posto da titolare vi sono: Joao Cancelo al rientro dall'infortunio e Mattia De Sciglio. Cristiano Ronaldo partirà dal primo minuto, così come il bomber argentino Paulo Dybala pronto a castigare i rossoneri per l'ennesima volta.

Il tecnico rossonero Gennaro Gattuso dovrebbe mandare in campo i suoi ragazzi con il modulo 4-3-3 che garantisce una buona copertura in tutti i reparti. Al centro della difesa ci saranno Cristian Zapata e Alessio Romagnoli. La vera novità sarà a centrocampo, dove verrà schierato dal primo minuto il neo-acquisto Paquetà. L'attacco rossonero sarà guidato da Gonzalo Higuain, pronto a farsi valere contro la sua ex squadra. Il giovane bomber Patrick Cutrone anche quest'oggi partirà dalla panchina.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Bakayoko, Paquetà, Castillejo, Higuian, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.