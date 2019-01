Annuncio

Ultimi giorni dedicati al mercato di riparazione in Serie A così come in cadetteria. Una delle formazioni maggiormente attive è il Crotone, club calabrese alle prese con un campionato difficile dopo la retrocessione della passata stagione.

Una piccola rivoluzione ha caratterizzato queste settimane in casa rossoblu le cessioni del difensore Davide Faraoni passato all'Hellas Verona, dell'esterno offensivo Adrian Stoian ritornato in patria tra le fila dello Steaua Bucarest e dell'attaccante Ante Budimir ceduto invece al club spagnolo del Mallorca.

Nelle ultime ore la piazza ha visto invece gli arrivi degli attaccanti Stefano Pettinari dal Lecce e di Samuel Mraz dall'Empoli. [VIDEO]

Attesi ulteriori tre innesti

Secondo quanto sembra emergere dalle ultime voci di mercato, il club del presidente Gianni Vrenna potrebbe ben presto concludere altre tre operazioni in entrata.

La società, da sempre attenta agli sviluppi di mercato, cerca di effettuare un'opera di scouting utile a programmare al meglio il futuro. Tre elementi sarebbero per questo motivo finiti sotto la lente d'ingrandimento del diesse Beppe Ursino: si tratta del brasiliano Junior Messias, esterno offensivo brasiliano, classe 1991, del terzino destro Jeremy Petris, classe 1998 e del terzino sinistro Jean Lambert Evans, classe anch'esso 1998. Tre profili della formazione del Gozzano, militante in Serie C girone A, operazioni che potrebbero essere concluse a stretto giro di posta.

Ancora una prima punta

Con la cessione dell'attaccante argentino Claudio Spinelli [VIDEO] in avanti sembra aprirsi lo spazio necessario ad accogliere ancora un nuovo rinforzo con una certa esperienza. Tre posti sono infatti quelli liberati in questa fase di mercato e due elementi giunti alla corta di mister Giovanni Stroppa.

Con calciatori aventi ruoli interscambiabili come il neo arrivato Zinedine Machach, tutto rimane comunque in evoluzione, con le possibilità dell'ultimo momento che potrebbero essere comunque tenute in considerazione.

Sembrano ridursi sempre più le possibilità di vedere la cessione del terzino sinistro Bruno Martella, mentre non sarebbe stata confermata l'indiscrezione per la quale il club crotonese avrebbe effettuato sondaggi con il Sassuolo per il prestito dell'esperto Alessandro Matri in uscita proprio dal club neroverde e corteggiato, tra le altre, dall'ambizioso Brescia del presidente Massimo Cellino.