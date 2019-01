Annuncio

Sabato 12 gennaio, alle ore 20.45, lo stadio Dall’Ara si prepara ad accogliere il match tra Bologna e Juventus, le quali si contenderanno il passaggio alla fase successiva della competizione di Coppa Italia. Super favorita è, sicuramente, la Juve di Allegri [VIDEO] che mantiene ben solido il suo primato in campionato. La squadra di Pippo Inzaghi, invece, quasi fanalino di coda, è terzultima. L'intero evento potrà essere seguito sia in tv che in streaming.

Dove vedere Bologna-Juventus in tv e in streaming

Coloro che non potranno fare il tifo per le loro squadre dallo stadio, potranno comunque seguire la partita Bologna-Juventus in tv o in streaming.

Nel dettaglio, vi sveliamo che le sfide di Coppa Italia saranno interamente visibili in chiaro sulle reti Rai. Dunque, per vedere il match in programma al Dall'Ara, i tifosi dovranno attendere le ore 20.30 circa e impostare il telecomando su Rai Uno.

Per un match in alta definizione, sarà possibile visualizzare la sfida anche su Rai Uno HD.

Invece, per quanto riguarda lo streaming online, chi dispone di una notevole velocità di connessione internet potrà gustarsi lo scontro tramite il sito web raiplay.it [VIDEO] oppure scaricare l'App 'RaiPlay' sui cellulari o sui tablet.

Probabili formazioni Bologna-Juventus

Per quanto riguarda le probabili formazioni in campo, la Juventus di Massimiliano Allegri dovrebbe schierare in porta Perin, in modo da consentire a Szczesny di riprendere la sua titolarità in vista dello scontro di Supercoppa contro il Milan. Insomma, è previsto ampio turn-over.

Le scelte di Allegri rivoluzionano i soliti schieramenti della compagine bianconera, complice anche l’assenza di Mandzukic. Nel caso specifico, in difesa, la fascia destra sarà, salvo cambi improvvisi di programma, coperta da De Sciglio, mentre Benatia e Rugani occuperanno la sfera centrale e, per finire, sulla sinistra la 'new entry' in casa Juve, Spinazzola, il quale sembra essersi completamente ripreso dopo l’infortunio.

Novità anche per quel che riguarda il centrocampo: Khedira, infatti, potrebbe essere schierato sin dal primo minuto insieme a Emre Can. L’allenatore preferirà tenere a riposo Ronaldo e Dybala schierando Kean.

Il 4-3-3 della Juventus andrà a contrastare il 3-5-2 del Bologna con in porta Da Costa, seguito da Gonzalez, Danilo, Helander, fino ad arrivare all’attacco formato dal paraguaiano Santander e all’argentino Palacio.

Pronostico: over 2.50

Infine, per quanto riguarda i pronostici dell'evento, i bianconeri sembrano essere i favoriti. Un eventuale trionfo della Juve è pagato a 1.33 volte la posta. Una vittoria dei padroni di casa si trova a quota 8.50 mentre il pareggio è offerto a quota 5.00. Si prevede una partita piena di gol, per tale ragione pronostichiamo l'over 2.50.