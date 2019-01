Annuncio

La Reggina sembra essere intenzionata a fare sul serio e in questo mercato di riparazione sta sfoderando in rapida successione alcuni colpi davvero interessanti. Primo fra tutti quello che dovrebbe portare in terra calabra Alberto Aquilani: la trattativa con l'ex centrocampista di Roma e Milan [VIDEO] sembra essere da tempo ben avviata. Il calciatore, attualmente svincolato, nelle ultime settimane era intenzionato ad appendere le scarpette al chiodo, dopo una carriera comunque importante.

La proposta del club amaranto sarebbe quella di un contratto biennale, al quale andrebbero aggiunti questi ultimi cinque mesi di stagione: inciderebbe tuttavia sulla decisione di Aquilani di scendere di categoria anche l'aspetto psicologico, soprattutto perché il centrocampista avrebbe preferito una diversa collocazione.

La nuova proprietà del presidente Gallo sarebbe pronta a fare follie per lui: non è un caso che sia pronta a scatenarsi per portare a casa alcuni dei pezzi pregiati attualmente in circolazione. L'intento è quello di risalire in fretta la china, dopo un avvio di campionato non certo entusiasmante, ma raddrizzatosi in corso d'opera, con gli uomini del tecnico Roberto Cevoli che attualmente occupano l'ottava posizione in classifica in virtù dei 27 punti conquistati, frutto di otto successi, tre pareggi e sette sconfitte.

Non solo Aquilani: fari puntati su Guberti, Di Matteo e Baclet

In attesa della risposta definitiva da parte di Aquilani, la Reggina ha sondato il mercato alla ricerca dei giusti innesti che consentano di disputare un campionato di assoluto livello: tra questi vanno annoverati l'esterno offensivo Stefano Guberti, per il quale il club amaranto attende i possibili sviluppi entro la prossima giornata.

Particolare interesse è stato mostrato dal direttore sportivo amaranto Massimo Taibi anche per Luca Di Matteo, attualmente in forza al [VIDEO]Lecce [VIDEO]: il terzino sinistro è ormai ai margini del progetto tecnico del trainer Fabio Liverani, e potrebbe davvero decidere di cambiare aria, per ritrovare la giusta continuità in campo.

In dirittura d'arrivo, invece, la trattativa che dovrebbe portare a Reggio la punta francese Allan Baclet: il calciatore è in scadenza di contratto con il Cosenza, con il quale nell'attuale stagione ha totalizzato appena dieci presenze, tutte da subentrato, realizzando anche due reti, contro Palermo e Padova. Gli amaranto hanno proposto un contratto da due anni e mezzo, si attendono sviluppi anche in questo caso.