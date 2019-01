Annuncio

Ieri sera la Juventus ha fatto il suo arrivo a Bologna dopo le ore 20. I bianconeri hanno raggiunto l'Emilia Romagna in treno e i giocatori juventini hanno anche postato diverse immagini del loro viaggio sui social. La Juve, dunque, da ieri sera è in ritiro a Bologna proprio per prepararsi al match di Coppa Italia di oggi. Per la partita contro i rossoblù, Massimiliano Allegri farà un turnover moderato [VIDEO] e ci saranno quattro cambi di formazione rispetto alla partita contro la Sampdoria.

Le novità saranno il ritorno di Leonardo Bonucci e Rodrigo Bentancur e gli esordi di Leonardo Spinazzola e Moise Kean.

Il tecnico livornese, infatti, deve fare i conti con l'assenza di Mario Mandzukic e per questo il dubbio più grande di formazione riguarda l'attacco.

Tutto lascia pensare che al posto del bomber croato possa giocare Moise Kean. Per il ragazzo classe 2000 potrebbe essere un'importante occasione per mettersi in mostra. Moise Kean è in ballottaggio con Federico Bernardeschi. Probabilmente però il numero 33 bianconero partirà dalla panchina visto che poi mercoledì c'è la Supercoppa e in quell'occasione potrebbe toccare a lui sostituire Mandzukic. Per il resto in attacco anche in Coppa Italia toccherà a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Dunque CR7 non riposerà e oggi al Dall'Ara guiderà l'attacco juventino. Oltre al reparto avanzato ci saranno alcune novità anche in difesa dove è possibile ci sia l'esordio di Leonardo Spinazzola.

Chance per Kean

Questa sera Massimiliano Allegri confermerà in gran parte l'attacco titolare, l'unico cambio nel tridente juventino sarà forzato vista l'assenza di Mario Mandzukic. Il croato si è fermato durante l'allenamento [VIDEO]di giovedì e non potrà essere a disposizione per i prossimi impegni.

Perciò per prendere il suo posto ci sono tre opzioni Moise Kean, Federico Bernardeschi o Douglas Costa. Quest'ultimo sembra leggermente indietro nelle gerarchie, mentre i primi due si contendono la maglia da titolare per il match. Al momento il favorito per completare il tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo è Moise Kean.

Pjanic riposa

Questa sera, la Juventus esordirà in Coppa Italia contro il Bologna, Massimiliano Allegri farà un turnover non troppo esagerato e molti dei titolarissimi sarà in campo dal primo minuto. Fra questi ci sarà Blaise Matuidi che giocherà con Rodrigo Bentancur e Emre Can. Il numero 30 bianconero sarà il regista al posto di Miralem Pjanic. A centrocampo però resta un piccolo dubbio visto che Emre Can è in ballottaggio con Sami Khedira.

In difesa ballottaggio Spinazzola-Alex Sandro

Se una delle novità più importanti [VIDEO]di formazione per la Juventus riguarda l'attacco con Moise Kean che potrebbe giocare da titolare, l'altra sorpresa dovrebbe riguardare la difesa, con Leonardo Spinazzola che potrebbe essere in campo dal primo minuto.

Ovviamente il numero 37 bianconero è in ballottaggio con Alex Sandro. Per il resto la difesa sarà composta da Mattia De Sciglio sulla destra e Leonardo Bonucci e Daniele Rugani in mezzo.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Dybala, Kean, Cristiano Ronaldo.