Per la Juventus da questa sera scatterà un periodo piuttosto intenso fra Coppa Italia, Supercoppa italiana, Serie A e Champions League. I bianconeri lavoreranno per essere al top in tutte queste competizioni. Per i primi match del 2019, però, la Juve dovrà rinunciare a Mario Mandzukic. Il croato si è fatto male giovedì mattina durante l'allenamento e ha accusato un problema ai flessori. Questo infortunio non sembra essere di live entità e anche ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha fatto capire che probabilmente il suo numero 17 salterà alcune partite.

Sembra certo che Mario Mandzukic non sarà a disposizione nè per la Supercoppa italiana nè per il match contro il Chievo. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il bomber della Juve potrebbe fermarsi per circa un mesetto.

Mandzukic lavorerà intensamente per rientrare il prima possibile e cercherà di ritrovare lo smalto per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Mandzukic out in Supercoppa

Mario Mandzukic, in questo inizio di stagione, ha trascinato a suon di gol la Juve. Il bomber croato fin dai primi mesi ha dimostrato di avere un'ottima intesa con Cristiano Ronaldo e in due hanno già segnato più di 20 gol fra campionato e Champions League. Nelle prossime sfide, però, CR7 non avrà al suo fianco Mario Mandzukic che si è fatto male ai flessori della coscia sinistra. Purtroppo questo infortunio impedirà al numero 17 bianconero di essere a disposizione contro il Milan nella Supercoppa. Mandzukic potrebbe stare fermo ai box per circa un mese. Il suo obiettivo è [VIDEO] quello di tornare in campo quanto prima e soprattutto al top della forma per il match contro l'Atletico Madrid.

Per questa sfida Mandzukic vorrebbe essere a disposizione anche perché sarà una vera e propria 'battaglia', è la Juventus a maggior ragione avrà bisogno del suo guerriero offensivo.

Tre attaccanti pronti a sostituire Mario Mandzukic

La Juve nelle prossime sfide [VIDEO]dovrà rinunciare a Mario Mandzukic e per sostituirlo Massimiliano Allegri ha diverse opzioni. Infatti, il tecnico livornese può contare su Moise Kean, Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Già da stasera uno di questi tre giocatori prenderà il posto del croato. In particolare sembrano essere Bernardeschi e Kean i principali candidati per prendere il posto di Mandzukic. Dunque, anche se dovrà rinunciare al suo bomber la Juve può stare tranquilla visto che nelle sue fila può contare su alternative di grande livello.