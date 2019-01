Annuncio

Mancano solo sei giorni al termine della sessione invernale di Calciomercato. L'Inter sembrava immobile fino a qualche ora fa visto che sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avevano dichiarato pubblicamente che le grandi manovre sarebbero state rimandate alla prossima estate [VIDEO] mentre in questo mese qualcosa sarebbe stata fatto solo se fosse nata la famosa occasione di mercato. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno deciso di accelerare in virtù di alcune esigenze nate in questi giorni: visti i problemi fisici accusati da Sime Vrsaljko, infatti, il club ha praticamente chiuso l'acquisto del terzino portoghese Cedric Soares.

L'Inter chiude per Soares

L'Inter sta per ufficializzare il primo colpo della sessione invernale di calciomercato. Si tratta del terzino portoghese, Cedric Soares, che è già atterrato a Milano e ha sostenuto le visite mediche alla clinica Humanitas di Milano.

Il giocatore arriverà dal Southampton in prestito oneroso da cinquecentomila euro con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in giornata.

Classe 1991, Cedric Soares è stato preferito a Joao Cancelo dal commissario tecnico della Nazionale portoghese nell'ultimo Mondiale disputato in Russia. L'Inter ha deciso di puntare su di lui visti i continui problemi fisici di Sime Vrsaljko: il terzino croato è ancora alle prese con i problemi al ginocchio, che molto probabilmente gli faranno saltare anche la sfida di campionato contro il Torino, in programma domenica alle ore 18. In questa stagione il laterale portoghese ha disputato diciotto partite in Premier League, mettendo a segno una rete e collezionato due assist, ma con l'arrivo del nuovo tecnico, Husenhuttl, gli spazi si sono ristretti ed è finito ai margini del progetto tecnico.

Le altre due trattative

Inter che non si ferma a Cedric Soares e che ha intavolato altre due trattative molto importanti. I nerazzurri, infatti, hanno praticamente chiuso anche l'acquisto del centrale uruguaiano Diego Godin, che arriverà a giugno a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Il capitano dei Colchoneros ha già sostenuto le visite mediche per il club nerazzurro e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Altro colpo [VIDEO] molto vicino è quello riguardante il fantasista argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul. I due club sono d'accordo sulla valutazione intorno ai venticinque milioni di euro e l'affare dovrebbe andare in porto a giugno. Condizionale d'obbligo in quanto, se dovesse arrivare un'offerta per Ivan Perisic, che vuole lasciare Milano, l'arrivo del giocatore friulano avverrebbe sin da subito, con qualche mese di anticipo.