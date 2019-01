Annuncio

Annuncio

Domenica 27 gennaio, alle 20.30, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena l'agognato incontro tra Lazio-Juventus. È tempo di big match, i campioni in carica affronteranno i padroni di casa di Simone Inzaghi [VIDEO], in piena competizione per il quarto posto in campionato. Anche per questa partita, Sky ha i diritti di esclusiva, pertanto, il match sarà visibile su tale piattaforma o in streaming online.

Dove vedere la partita Lazio-Juventus in tv e in streaming online

La Lazio di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri si scontreranno per questa 21esima giornata di campionato allo stadio Olimpico di Roma, domenica 27 gennaio.

Il calcio d’inizio sarà fischiato alle ore 20.30: tutti coloro i quali non avranno la possibilità di assistere allo scontro dal vivo, potranno farlo in televisione. Innanzitutto, ci sarà la possibilità di seguire la diretta su Sky sul canale satellitare Sky Sport, oppure, la diretta live [VIDEO] in streaming, fruibile per i clienti SkyGo.

Advertisement

Per questa seconda opzione sarà necessario disporre di una connessione internet e di un pc, di un tablet o di uno smartphone.

Probabili formazioni Lazio-Juventus

Passiamo, invece, a quelle che sono le probabili formazioni di questo tanto atteso match di campionato. I padroni di casa, guidati da Inzaghi, dovranno fare fronte a diverse assenze: gli squalificati Acerbi e Marušić e l’infortunato Luiz Felipe. Lo schieramento potrebbe essere un 3-5-1-1, con Immobile in attacco, spalleggiato da Luis Alberto, il quale sembra avere la meglio su Correa. La difesa a tre, invece, potrebbe essere costituita da Bastos, Wallace e S. Radu.

Massimiliano Allegri, invece, potrebbe optare per un tradizionale 4-3-3. Penalizzante per questo match sarà, sicuramente, l’assenza di Mandžukić, Cuadrado, Benatia e Barzagli.

Advertisement

Per sopperire a tale handicap, l’allenatore bianconero potrebbe scegliere di schierare Chiellini e Alex Sandro in difesa; Bentancur a centrocampo, in pole position su Bernardeschi. Mentre in attacco Cristiano Ronaldo dovrebbe essere supportato da Dybala, e Douglas Costa. Tuttavia, non è escluso un 4-4-2 schierato all’ultimo momento.

Pronostici Lazio-Juventus: bianconeri favoriti

Questo incontro di Serie A mette di fronte due buone squadre. Ma la Juventus è nettamente più forte, infatti, è favorita anche sui vari siti di scommesse. Un trionfo bianconero si trova a 1.85 circa mentre la vittoria dei padroni di casa è pagata a 4.50 volte la posta. Non resta che attendere la partita per scoprire chi avrà la meglio.