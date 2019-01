Annuncio

Annuncio

La grande forza Juventus, negli ultimi sette anni, è stata senza dubbio la difesa. A rende un muro invalicabile la retroguardia juventina sono state le grandi prestazioni di Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. I tre giocatori bianconeri hanno un feeling unico e le loro giocate con la maglia della Juve sono messe in risalto dai media di tutto il mondo. Da anni formano l’ormai leggendaria BBC, i tre difensori si sono separati per un solo anno con il passaggio di Leonardo Bonucci al Milan, ma questa estate, il terzetto si è ricomposto per la gioia di tutti.

Anche se va sottolineato che purtroppo quest’anno Andrea Barzagli è stato più che altro fermo ai box e il difensore non sarà a disposizione ancora per un po’ di tempo.

I tre giocatori bianconeri sono gli idoli di molti tifosi e stasera saranno ospiti di Maria De Filippi.

Advertisement

infatti, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini prenderanno parte alla puntata odierna di “C’è posta per te” su Canale 5 e sarà sicuramente una storia molto emozionante. Il numero 19 bianconero su Instagram ha raccontato che lui e i suoi compagni di squadra nel corso della trasmissione televisiva hanno avuto la possibilità di conoscere un "Supereroe".

Bonucci ricorda ai suoi tifosi che stasera sarà a 'C’è posta per te' con Chiellini e Barzagli

Stasera alle 21:10 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del 2019 di “C’è posta per te”. Sicuramente i tifosi della Juventus non si perderanno per nessun motivo la trasmissione di Maria De Filippi. Infatti, parteciperanno al noto programma tv Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. La BBC, dunque, farà la sua apparizione televisiva e parteciperanno ad una storia molto emozionante [VIDEO], come ha rivelato il numero 19 bianconero su Instagram.

Advertisement

I migliori video del giorno

Bonucci, nel suo post social, ha parlato con proprio delle emozioni che lui e i suoi compagni hanno vissuto a “C’è posta per te”: “Ho sempre pensato che gli eroi esistessero nei film o nei cartoni animati - ha scritto Bonucci - poi ho avuto la fortuna, insieme a Giorgio (Chiellini ndr) e Andrea (Barzagli ndr) di incontrarne uno”. Il difensore viterbese ha poi aggiunto: “Aveva un costume da uomo, ma per amore vive una vita da Supereroe”. Infine Bonucci a dato appuntamento per stasera: “Stasera a C’è posta per te potrete scoprire la sua storia”.

Lunedì Bonucci sarà titolare

Questa mattina intanto la Juventus si è allenata alla Continassa [VIDEO] in vista del match contro il Chievo. Lunedì Massimiliano Allegri farà qualche cambio di formazione in tutti i reparti. In difesa, il tecnico livornese ripartirà certamente da Leonardo Bonucci, mentre Giorgio Chiellini potrebbe rifiatare.