Uno dei punti di forza della Juventus è la programmazione. I dirigenti bianconeri sono sempre alla ricerca di giocatori per rinverdire la rosa, in modo da operare il fisiologico cambio generazionale senza contraccolpi sul campo. In quest'ottica, ultimamente è sulle tracce di Tanguy Ndombele il centrocampista, in forza al Lione, che si è messo in luce per le sue buone performance. Il nome del classe 1996 è in cima alla lista di Fabio Paratici, tanto che la prossima settimana è previsto un incontro tra il Chief Football Officier e l'agente del giocatore con l'intento di strappare un accordo preliminare, viatico per la futura trattativa.

Le caratteristiche di Ndombele

Ndombele è stato acquistato dal Lione la passata stagione per 8 milioni di euro dall'Amiens, ma adesso il prezzo del suo cartellino è lievitato, anche perché è nel mirino di molti top club.

Il centrocampista da quando è approdato al Lione è stato sempre uno dei titolari. L'allenatore Bruno Genesio lo fa giocare nel suo ruolo naturale [VIDEO], ossia davanti alla difesa, in una mediana per la maggior parte dei casi a due. Il classe 1996, però è un centrocampista moderno perché unisce atletismo e corsa alla tecnica e lo dimostra il fatto che ha segnato due gol in Champions League ed è stato autore di cinque assist. Efficace nella fase di interdizione, è anche un ottimo dribblatore tanto da occupare la seconda posizione nella classifica di specialità di Ligue 1, con l'80% dei dribbling riusciti. A fronte di questi numeri è probabile che il franco-congolese possa agire in una zona più avanzata del campo, esperimento che ad oggi non è stato tentato dal tecnico del Lione.

Il Bologna insiste per Spinazzola

Oltre a sondare il terreno per i futuri acquisti, la dirigenza della Continassa deve pensare ad accontentare i giocatori presenti in rosa.

Tra coloro che sono stati impiegati pochissimo c'è Leonardo Spinazzola, il quale dopo l'infortunio avrebbe bisogno di continuità di gioco e questa opportunità potrebbe trovarla al Bologna che sta insistendo per accaparrarselo. La trattativa è in corso e lo dimostra il summit avvenuto giovedì [VIDEO], ma i bianconeri prima di liberare il loro tesserato, vogliono assicurarsi un'alternativa, individuata in Emerson Palmieri o in Matteo Darmian. Il Chelsea difficilmente cederà l'italo-brasiliano in prestito a stagione in corso. Più facile appare la pista Darmian, che il Manchester United potrebbe cedere con la formula del prestito con diritto di riscatto.