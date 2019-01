Annuncio

L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato.Nelle prossime settimane i nerazzurri faranno ben poco visto che il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, stanno lavorando già per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Il reparto che subirà maggiori [VIDEO] modifiche è il centrocampo che nel corso di questa stagione ha mostrato carenze sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico.

Inoltre potrebbero salutare Roberto Gagliardini, che non sembra rientrare nei piani del club, e Matìas Vecino che piace molto in Premier League e, soprattutto, al Chelsea. Uno degli obiettivi principali sulla trequarti risponde al nome del fantasista argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul.

Apertura per De Paul

Uno degli obiettivi [VIDEO] principali dell'Inter per la prossima estate sembra essere Rodrigo De Paul. L'argentino ha dimostrato in questa stagione di essere pronto al grande salto mettendo a segno sei reti e collezionando tre assist in diciotto presenze, nonostante l'Udinese abbia attraversato più di qualche difficoltà con l'esonero di Velazquez e l'arrivo di Davide Nicola.

Classe 1993, De Paul è stato acquistato dal Valencia nell'estate del 2016 per tre milioni di euro. Una cifra molto bassa legata anche ai problemi caratteriali che il fantasista ha avuto in Spagna. Con i friulani, però, il giocatore sembra essere tornato ai livelli mostrati in Argentina con la maglia del Racing Avellaneda, ex club tra gli altri anche di Lautaro Martinez. Il club dei Pozzo si è detto disposto a trattare la cessione del proprio gioiello, ma solo per giugno visto che in questo momento la squadra è in piena lotta per non retrocedere essendo quindicesima con diciotto punti, a più cinque sul Bologna terzultimo in classifica.

La trattativa

L'Udinese è pronta a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per la cessione di Rodrigo De Paul. La valutazione del fantasista argentino si aggira tra i venticinque e i trenta milioni di euro ma i friulani hanno aperto alla possibilità di inserire due contropartite tecniche nell'affare. Pozzo, infatti, ha le idee chiare e ha chiesto il cartellino del fantasista belga, Xian Emmers, attualmente in prestito alla Cremonese e vicino alla Roma la scorsa estate, e quello dell'attaccante della Primavera nerazzurra, Andrea Adorante, autore di otto reti in tredici presenze in questa stagione. Ovviamente ci sarà un conguaglio economico che potrebbe aggirarsi intorno ai quindici milioni di euro.