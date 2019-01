Advertisement

Advertisement

L'Inter negli ultimi anni è molto attenta al mercato dei parametri zero e in particolar modo la prossima estate sono tanti i giocatori in scadenza di contratto interessanti che potrebbero contribuire a far fare il salto di qualità alla rosa nerazzurra. Il primo colpo è stato praticamente messo a segno visto che il club ha trovato l'accordo [VIDEO] con il centrale uruguaiano, Diego Godin, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, che andrà a firmare un biennale a quasi cinque milioni di euro a stagione con opzione per il terzo anno.

Altro giocatore, però, che sembra vicino ad un accordo con i nerazzurri è il centrocampista messicano, Hector Herrera, in scadenza di contratto con il Porto.

Herrera in orbita Inter

Uno degli obiettivi principali dell'Inter nella prossima sessione di Calciomercato sarà quello di rinforzare il centrocampo [VIDEO], che è il reparto che ha mostrato maggiori difficoltà dal punto di vista tecnico e dal punto di vista numerico.

Advertisement

Il club nerazzurro oltre a seguire il grandissimo colpo, con Luka Modric e Sergej Milinkovic-Savic in cima alla lista di Marotta e Ausilio, segue anche un giocatore molto interessante in scadenza di contratto.

Si tratta del centrocampista messicano del Porto, Hector Herrera, che piace molto ai dirigenti vista la sua duttilità, essendo in grado di giocare in ogni ruolo in mezzo al campo. Inoltre si tratta di un classe 1990 e, dunque, è nel pieno della sua carriera, oltre ad avere grande esperienza internazionale, caratteristica che al momento scarseggia all'interno della rosa nerazzurra, con alcuni giocatori che solo quest'anno hanno fatto il loro esordio in Champions League. Proprio in Europa in questa stagione Herrera ha disputato tutte le sei partite della fase a gironi, mettendo a segno due reti mentre in campionato sono quindici le presenze, con un gol messo a segno.

Advertisement

Il rifiuto di Herrera

Herrera è stato già in passato vicino al suo approdo in Italia, con il Napoli che era il club che aveva mostrato maggiore interesse. Adesso è l'Inter ad essere in pole position e il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, sostiene come il centrocampista messicano sia disposto a tutto per trasferirsi a Milano. Il giocatore ha rifiutato, infatti, un'offerta molto ricca proveniente da un club spagnolo.

Sul classe 1990 ci sono anche Roma e Milan che, però, appaiono più defilate visto che non sembrano in grado di poter pareggiare l'offerta nerazzurra. Inoltre, l'Inter, a differenza degli altri due club italiani, può contare su una classifica più solida, che lascia pensare ad una qualificazione tranquilla alla prossima edizione della Champions League. Giallorossi e rossoneri, invece, si contenderanno l'altra posizione disponibile insieme alla Lazio.