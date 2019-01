Annuncio

Annuncio

Sembrava che questa di gennaio dovesse essere una sessione di mercato tranquilla in casa Inter e fino a qualche giorno fa si andava in questa direzione. Ma la quiete, a quanto pare, era solo apparente. In questi ultimi giorni, infatti, sembra essersi sbloccato qualcosa in casa nerazzurra, anche a causa delle possibili cessioni. L'acquisto di Cedric Soares, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Southampton fissato a undici milioni di euro, potrebbe essere solo la prima operazione della società nerazzurra.

In uscita potrebbe esserci l'esterno croato Ivan Perisic, che piace all'Arsenal.

In entrata, però, potrebbe esserci un altro esterno offensivo: si tratta del belga Ferreira Carrasco, attualmente in forza al Dalian, squadra cinese che lo ha acquistato a febbraio dello scorso anno dall'Atletico Madrid.

Advertisement

L'Inter insiste per Carrasco

L'Inter sembra essere molto interessata a Yannick Ferreira Carrasco. I nerazzurri hanno individuato nell'esterno belga un rinforzo importante per dare l'assalto all'Europa League. Il giocatore attualmente milita in Cina, al Dalian Yifang, che lo scorso anno lo ha acquistato dall'Atletico Madrid per quasi trenta milioni di euro. Classe 1993, Carrasco tornerebbe volentieri nel calcio che conta e potrebbe essere anche disposto a decurtarsi l'ingaggio, che attualmente ammonta a dieci milioni di euro a stagione. Il belga ha una grande esperienza internazionale e con la maglia dell'Atletico Madrid in Liga ha giocato ottantuno partite, mettendo a segno diciassette reti e collezionando otto assist.

Con la maglia del Dalian Carrasco ha totalizzato venticinque presenze, mettendo a segno sette reti e collezionando nove assist.

Advertisement

I cinesi, stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, hanno aperto alla trattativa, ma non in prestito come si era paventato inizialmente. Le due società, infatti, potrebbero trattare un clamoroso scambio che porterebbe in Cina Antonio Candreva, scontento per l'utilizzo [VIDEO] ricevuto in questa prima parte della stagione. Le società hanno ottimi rapporti anche grazie a Suning.

La trattativa Perisic

Inter che potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione sugli esterni in questa sessione di mercato, visto che anche Ivan Perisic potrebbe lasciare Milano. L'esterno croato è finito nel mirino dell'Arsenal [VIDEO] che, però, deve trovare l'accordo con la società nerazzurra. I Gunners hanno chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato a quaranta milioni di euro. C'è l'accordo sulle cifre, non sulla formula visto che i nerazzurri sono disposti a trattare la cessione a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto. Le prossimi giorni potrebbero essere decisivi.