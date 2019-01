Annuncio

L'esterno croato Ivan Perisic ha deluso le aspettative in questa prima parte della stagione. Dopo un Mondiale da grande protagonista, con tanto di gol in semifinale contro l'Inghilterra e in finale contro la Francia, l'ex Wolfsburg non ha fatto la differenza fino ad ora mettendo a segno solo tre reti in campionato con due assist in diciotto presenze. Il giocatore non ha mai nascosto la propria volontà di fare un'esperienza in Premier League o nel campionato spagnolo. E proprio dall'Inghilterra arrivano i rumors su un forte interessamento dell'Arsenal che vorrebbe acquistare il croato già in questa sessione di Calciomercato.

L'Arsenal vuole Perisic

Ivan Perisic potrebbe lasciare l'Inter dopo quasi quattro anni di permanenza. L'esterno croato è stato acquistato dal Wolfsburg nell'estate del 2015 per diciotto milioni di euro e, attualmente, è iscritto al bilancio per poco più di cinque milioni di euro.

Il classe 1989 non ha mai nascosto la propria volontà di giocare in Premier League [VIDEO] e anche recentemente lo ha dichiarato. In conferenza stampa ieri l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, ha confermato che c'è interesse ma per riuscire a strappare il giocatore ai nerazzurri bisognerà pagare la cifra richiesta che si attesta intorno ai quaranta milioni di euro. Il club maggiormente interessato sembra essere l'Arsenal [VIDEO] che, però, ha visto rifiutata l'offerta di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a quaranta milioni di euro. Cifra congrua al valore di Ivan Perisic ma l'Inter è disposta a privarsi di lui solo a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto visto che così realizzerebbe una cospicua plusvalenza sistemando definitivamente i conti con la Uefa in ottica Fair Play Finanziario.

La trattativa

Arsenal che, però, non si è arresa e insiste per cercare di portare a Londra Perisic. Stando a quanto riportato dal Mirror, infatti, i Gunners avrebbero trovato la formula giusta per convincere l'Inter a privarsi dell'esterno croato. Il club inglese è pronto ad offrire uno scambio di prestiti con Perisic in Inghilterra e con il fantasista tedesco, Mesut Ozil, pronto a fare il percorso inverso. Il giocatore è in rotta con il tecnico, Unay Emery, che nelle ultime partite lo ha relegato in panchina preferendogli perfino Aaron Ramsey che ha già un accordo per la prossima estate con la Juventus essendo in scadenza di contratto. Da risolvere solo la problematica dell'ingaggio visto che l'ex Real Madrid ha un contratto da dieci milioni di euro a stagione. In sintesi l'affare potrebbe andare in porto solo in caso di partecipazione dei Gunners al pagamento di parte dell'ingaggio.